На Волині арештували чималу партію контрафакту – на 1,5 мільйона

На Волині арештували чималу партію контрафакту – на 1,5 мільйона
Працівники Бюро економічної безпеки на Волині вилучили алкогольні та тютюнові вироби на 1,5 мільйона гривень.

Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили осіб, які зберігали контрафактні тютюнові та алкогольні вироби.

Співробітники Бюро провели обшуки в підсобному приміщенні житлового господарства, складських приміщеннях, автомобілі.
На Волині арештували чималу партію контрафакту – на 1,5 мільйона

З незаконного обігу вилучено понад 1,1 тис. літрів спирту й лікеро-горілчаних виробів, 14 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку та автомобіль, що використовувався для зберігання та транспортування фальсифікату.
На Волині арештували чималу партію контрафакту – на 1,5 мільйона

Орієнтовна вартість контрафактного товару становить близько 1,5 млн грн.
На Волині арештували чималу партію контрафакту – на 1,5 мільйона

Окрім того, встановлено, що згадані особи раніше вже притягувалися до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.
На Волині арештували чималу партію контрафакту – на 1,5 мільйона

Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1, ч. 2 ст. 199 (незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку) триває. Контрафактна продукція вже арештована.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.


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Теги: БЕБ, Волинь
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