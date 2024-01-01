На Волині арештували чималу партію контрафакту – на 1,5 мільйона

Працівники Бюро економічної безпеки на Волині вилучили алкогольні та тютюнові вироби на 1,5 мільйона гривень.Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили осіб, якіта алкогольні вироби.Співробітники Бюро провели обшуки в підсобному приміщенні житлового господарства, складських приміщеннях, автомобілі.З незаконного обігу вилучено понад 1,1 тис. літрів спирту й лікеро-горілчаних виробів, 14 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку та автомобіль, що використовувався для зберігання та транспортування фальсифікату.Орієнтовна вартість контрафактного товару становить близько 1,5 млн грн.Окрім того, встановлено, що згадані особи раніше вже притягувалися до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1, ч. 2 ст. 199 (незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку) триває. Контрафактна продукція вже арештована.Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.