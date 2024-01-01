Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині

Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині
Жителі Вишнівської громади на Волині сьогодні, 15 лютого, провели в останню дорогу захисника України Сергія Сахарука.

Про це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.

Народився військовослужбовець 13 січня 1973 року у селі Вишнів. Понад 20 років працював на посаді землевпорядника у Вишнівській сільській раді.
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині

Після повномасштабного вторгнення Сергій Федорович не зміг стояти осторонь і вже з першою хвилею мобілізації пішов захищати рідну землю від ворога. Був добрим та щирим, любив свою родину. Мріяв про щасливу долю для своїх дітей та онуків.
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині

Загинув воїн 21 вересня 2022 року на Херсонщині під час виконання бойового завдання.
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині

«Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого. Доземно схиляємо голови в ці скорботні дні перед пам’яттю про нашого земляка. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в серцях рідних, друзів та односельців. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у громаді.
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині
Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині


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Теги: загиблі, війна
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