Волиняни навколішки прощалися з Героєм, який поліг на Херсонщині

Жителі Вишнівської громади на Волині сьогодні, 15 лютого, провели в останню дорогу захисника УкраїниПро це у фейсбуці інформує Вишнівська громада.Народився військовослужбовець 13 січня 1973 року у селі Вишнів. Понад 20 років працював на посаді землевпорядника у Вишнівській сільській раді.Після повномасштабного вторгнення Сергій Федорович не зміг стояти осторонь і вже з першою хвилею мобілізації пішов захищати рідну землю від ворога. Був добрим та щирим, любив свою родину. Мріяв про щасливу долю для своїх дітей та онуків.21 вересня 2022 року на Херсонщині під час виконання бойового завдання.«Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких і знайомих загиблого. Доземно схиляємо голови в ці скорботні дні перед пам’яттю про нашого земляка. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в серцях рідних, друзів та односельців. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у громаді.