Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда

Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда
Для Волині передбачене фінансування обсягом майже півтора мільярда гривень на укріплення кордону та будівництво фортифікацій.

Про це у телеграмі повідомив очільник ОВА Юрій Погуляйко.

Сьогодні, 15 лютого 2024 року, в рамках робочої поїздки Погуляйко проінспектував початок робіт з будівництва фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, підрядними організаціями вже розпочато підготовчі будівельні роботи, які невдовзі наберуть обертів.
Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда

Він нагадав, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року №1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні» обласним військовим адміністраціям доручено забезпечити будівництво фортифікаційних споруд. Згідно розпорядження про фінансування цих робіт, для Волині передбачене фінансування у сумі майже 1,5 млрд грн.
Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда

Позаяк кошти ще не надійшли, з обласного бюджету департаменту інфраструктури облдержадміністрації уже спрямовано 2,5 млн грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації з будівництва фортифікаційних споруд та оплату окремих робіт, які нині вже тривають.
Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда
Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда

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Теги: кордон, Волинь
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