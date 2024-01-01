Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда

Для Волині передбачене фінансування обсягом майже півтора мільярда гривеньта будівництво фортифікацій.Про це у телеграмі повідомив очільник ОВАСьогодні, 15 лютого 2024 року, в рамках робочої поїздки Погуляйко проінспектував початок робіт з будівництва фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, підрядними організаціями вже розпочато підготовчі будівельні роботи, які невдовзі наберуть обертів.Він нагадав, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року №1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні» обласним військовим адміністраціям доручено забезпечити будівництво фортифікаційних споруд. Згідно розпорядження про фінансування цих робіт, для Волині передбачене фінансування у сумі майже 1,5 млрд грн.Позаяк кошти ще не надійшли, з обласного бюджету департаменту інфраструктури облдержадміністрації уже спрямовано 2,5 млн грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації з будівництва фортифікаційних споруд та оплату окремих робіт, які нині вже тривають.