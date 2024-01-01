СБУ впіймала топмененеджерів Дерипаски, які постачали сировину для «Іскандерів»

СБУ впіймала топмененеджерів Дерипаски, які постачали сировину для «Іскандерів»
Працівники СБУ повідомили про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до рф сировину для виробництва «Іскандерів»

Про це у телеграмі інформує пресслужба СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії рф.

У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф.
СБУ впіймала топмененеджерів Дерипаски, які постачали сировину для «Іскандерів»
СБУ впіймала топмененеджерів Дерипаски, які постачали сировину для «Іскандерів»

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.
СБУ впіймала топмененеджерів Дерипаски, які постачали сировину для «Іскандерів»

З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу «Іскандер».
СБУ впіймала топмененеджерів Дерипаски, які постачали сировину для «Іскандерів»

Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України.

Його спільнику – куратору – повідомлено про підозру за двома статтями.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників «РУСАЛу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ у лютому 2023 року активи «Глухівського кар’єра кварцитів» було націоналізовано на користь України.

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Теги: зрадники, СБУ
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