За 6 років кількість дітей у садочках громади на Волині скоротилася на третину

За 6 років кількість дітей у садочках громади на Волині скоротилася на третину
У дошкільних навчальних закладах Любешівської громади на Волині кількість дітей з 2018-го донині скоротилася на 32%.

Про це повідомляє Любешівська селищна рада.

Протягом останніх десятиліть демографічна ситуація в Україні значно погіршилася. Як відзначають демографи, чисельність населення держави скорочується з кожним роком. Не є винятком у цьому питанні й Любешівська громада, де за останні роки демографічна ситуація також залишається невтішною.

За інформацією начальника Любешівського відділу ДРАЦ Ніни Хомич, наразі у громаді спостерігається значне перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності, тобто від’ємний приріст населення.

Статистика свідчить про значне зменшення чисельності дітей у садочках з кожним роком.У 2018 році в закладах дошкільної освіти громади загальна кількість дітей сягала 898, а вже у 2024 році вона зменшилась до 605 дітей. Тобто за 6 років чисельність дітей скоротилася на 32%.

«Відповідно до чинного законодавства, орган місцевого самоврядування, враховуючи аналіз стану відвідуваності дітей ЗДО, середню наповнюваність груп та демографічну ситуацію, яка складається на місцевому рівні, має право приймати рішення щодо внесення змін у наповнюваність груп в сторону їх збільшення та оптимізації мережі ЗДО відповідного регіону», - резюмували у селищній раді.

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Теги: діти, Волинь
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