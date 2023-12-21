Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу





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Ввечері четверга, 15 лютого, інформація про те, що президент підписав закон з'явилась у картці законопроекту.



Даний закон допоможе регулювати обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності в Україні. Він допоможе спростити медичне використання ліків, до складу яких входить канабіс.



Законопроєктом передбачено:



розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства;

виробництво ліків буде контролюватися на всіх етапах;

вирощувати канабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції;

кожен кущ буде мати індивідуальне кодування для того, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта;

препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Що передувало

Наприкінці грудня депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу".



Так, розблокувати його підписання парламент зможе тільки десь в середині січня наступного року. Потім треба буде чекати на підпис президента. Враховуючи, що закон набирає чинності лише через півроку, таким чином він запрацює не раніше липня 2024-го.



Легалізація медичного канабісу в Україні

Нагадаємо, ще у лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.



Український парламент 21 грудня 2023 року у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.



Тепер, після ухвалення, необхідно пів року, щоб закон запрацював. Так, уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон почав діяти.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Він вступить в дію через пів року пімля оприлюднення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.Ввечері четверга, 15 лютого, інформація про те, що президент підписав закон з'явилась у картці законопроекту.Даний закон допоможе регулювати обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності в Україні. Він допоможе спростити медичне використання ліків, до складу яких входить канабіс.Законопроєктом передбачено:розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства;виробництво ліків буде контролюватися на всіх етапах;вирощувати канабіс зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції;кожен кущ буде мати індивідуальне кодування для того, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта;препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.Що передувалоНаприкінці грудня депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу".Так, розблокувати його підписання парламент зможе тільки десь в середині січня наступного року. Потім треба буде чекати на підпис президента. Враховуючи, що закон набирає чинності лише через півроку, таким чином він запрацює не раніше липня 2024-го.Нагадаємо, ще у лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме., що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.Тепер, після ухвалення, необхідно пів року, щоб закон запрацював. Так, уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон почав діяти.

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