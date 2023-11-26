Скільки польських вантажівок зупинили протестувальники на «Ягодині» за день. ВІДЕО

акція українських водіїв та перевізників поблизу міжнародних пунктів пропуску "Ягодин — Дорогуськ", станом на 19:00 протестувальники зупиняли рух чотирьох польських вантажівок, які рухалися в Україну.



Водії фур везли з Польщі в Україну пальне, квіти та курчат, розповів Богдан Коваль.



Вимоги та бачення ситуації: що кажуть українські протестувальники

35 вантажівок та легкові авто з пів сотнею водіїв з різних регіонів сформували колону на дорозі, що веде до пункту пропуску, розповів співорганізатор, керівник ГО "Перевізники західного регіону" Віталій Куценко.



Через протест польських фермерів, зазначив чоловік, на іншому боці кордону українські водії не можуть потрапити до України.



"Вимагаємо швидкого розблокування кордонів. Як це буде відбуватися, коли це буде відбуватися. Контроль над тим свавіллям на території Польщі, який робиться над нашими транспортними засобами та водіями. Вимагаємо, щоб звільнили наших водіїв з блокади на території Польщі", — сказав Віталій Куценко.



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З його слів, протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати руху лише польським вантажівкам, які в’їжджають в Україну через пункт пропуску "Дорогуськ — Ягодин" і об'їжджають загальну чергу. Каже: не обійшлось без непорозумінь і з українськими водіями ваговозів, що перетнули кордон у напрямку України.



Фіксувати рух польських ваговозів під час комендантської години обіцяли правоохоронці, розповів учасник мирної акції Василь.



"З польської сторони стоїть фура. Він загрузився днів 10. Стоїть уже тиждень у колейці, його не впускають. Поза колейкою польська машина проїжджає, яка грузилась вчора-позавчора", — зазначив чоловік.



Начальник управління поліції превентивної діяльності Нацполіції в області Юрій Сидорук розповів, що порушень у перші години акції не зафіксували.



"Створювати тут рух в комендантську годину рух ніхто не дасть. Перепустка не дає права просто так ходити у комендантську годину. Дорога у нас незаблокована, так було й анонсовано. Трансбезпека зараз і перевірять транспортний засіб, який перетнув кордон на польській реєстрації", — сказав правоохоронець.



Українськ перевізники та водії планують пропускати по одній машині на в’їзд до України щогодини, говорить організатор акції Віталій Куценко. На виїзді з пункту пропуску протестувальники зупинили водія автоцистерни з пальним на польській реєстрації.



Водій ваговоза Міхал з Польщі розповів, що протест, що організували з українського боку, подібний до того, що нині триває з боку Польщі.



"Я чекав, ситуація врешті вирішилась добре і це все. Тут українські водії кажуть, що протестують так само як в Польщі. Щоправда, в Польщі протестують не водії, а фермери. Я нічого такого, пов’язаного з образами не чув під час простою, доки тут був", — сказав іноземець.



Якщо митні міжнародні переходи між Україною та Польщею не будуть розблоковані, додав організатор мирної акції Віталій Куценко, то учасники мирного протесту перешкоджатимуть руху польським водіям вантажівок щонайменше місяць.



Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі



Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.



Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.



12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 лютого, відколи стартувала мирна, станом на 19:00 протестувальники зупиняли рух чотирьох польських вантажівок, які рухалися в Україну.Водії фур везли з Польщі в Україну пальне, квіти та курчат, розповів Суспільному речник громадської організації "Перевізники західного регіону", котра долучилася до протесту на українсько-польському кордоні,35 вантажівок та легкові авто з пів сотнею водіїв з різних регіонів сформували колону на дорозі, що веде до пункту пропуску, розповів співорганізатор, керівник ГО "Перевізники західного регіону"Через протест польських фермерів, зазначив чоловік, на іншому боці кордону українські водії не можуть потрапити до України."Вимагаємо швидкого розблокування кордонів. Як це буде відбуватися, коли це буде відбуватися. Контроль над тим свавіллям на території Польщі, який робиться над нашими транспортними засобами та водіями. Вимагаємо, щоб звільнили наших водіїв з блокади на території Польщі", — сказав Віталій Куценко.З його слів, протестувальники будуть зупиняти й перешкоджати руху лише польським вантажівкам, які в’їжджають в Україну через пункт пропуску "Дорогуськ — Ягодин" і об'їжджають загальну чергу. Каже: не обійшлось без непорозумінь і з українськими водіями ваговозів, що перетнули кордон у напрямку України.Фіксувати рух польських ваговозів під час комендантської години обіцяли правоохоронці, розповів учасник мирної акції Василь."З польської сторони стоїть фура. Він загрузився днів 10. Стоїть уже тиждень у колейці, його не впускають. Поза колейкою польська машина проїжджає, яка грузилась вчора-позавчора", — зазначив чоловік.Начальник управління поліції превентивної діяльності Нацполіції в областірозповів, що порушень у перші години акції не зафіксували."Створювати тут рух в комендантську годину рух ніхто не дасть. Перепустка не дає права просто так ходити у комендантську годину. Дорога у нас незаблокована, так було й анонсовано. Трансбезпека зараз і перевірять транспортний засіб, який перетнув кордон на польській реєстрації", — сказав правоохоронець.Українськ перевізники та водії планують пропускати по одній машині на в’їзд до України щогодини, говорить організатор акції Віталій Куценко. На виїзді з пункту пропуску протестувальники зупинили водія автоцистерни з пальним на польській реєстрації.Водій ваговозаз Польщі розповів, що протест, що організували з українського боку, подібний до того, що нині триває з боку Польщі."Я чекав, ситуація врешті вирішилась добре і це все. Тут українські водії кажуть, що протестують так само як в Польщі. Щоправда, в Польщі протестують не водії, а фермери. Я нічого такого, пов’язаного з образами не чув під час простою, доки тут був", — сказав іноземець.Якщо митні міжнародні переходи між Україною та Польщею не будуть розблоковані, додав організатор мирної акції Віталій Куценко, то учасники мирного протесту перешкоджатимуть руху польським водіям вантажівок щонайменше місяць.У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк . Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною:, "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

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