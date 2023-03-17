«Чистий Луцьк» здав на переробку 300 кілограмів стретч-плівки і тетрапаків

«Чистий Луцьк» здав на переробку 300 кілограмів стретч-плівки і тетрапаків
У рамках міського проєкту "Чистий Луцьк" Центр управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7, відсортував і здав на переробку 300 кілограмів відходів двох фракцій.

Як розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк, менш як за пів року вдалося зібрати 80 кілограмів стретч-плівки та 220 кілограмів упаковок Tetra pak.

"Накопичуємо упаковки і плівку в сітках. Дві-три сітки збираємо, далі перекладаємо в мішок Бег. Потім все зважуємо і оформлюємо документацію на відвантаження", — сказав фахівець.

Усе зібране відправили на переробку місцевій фірмі. Зі слів Павла Березюка, саме ці фракції відходів накопичують та передають три-чотири рази впродовж року.

Нагадаємо, у січні Центр управління відходами на вулиці Трункіна розмістили контейнер для збору відпрацьованих електронних сигарет. Усе зібране передаватимуть волонтерам із Ківерців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чистий Луцьк, переробка, відходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі стверджують, що переговори з Україною щодо агропродукції на фінальній стадії
Сьогодні, 22:38
«Чистий Луцьк» здав на переробку 300 кілограмів стретч-плівки і тетрапаків
Сьогодні, 21:57
Скільки польських вантажівок зупинили протестувальники на «Ягодині» за день. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Центр управління відходами в Луцьку здав на переробку майже дві тонни відсортованих відходів Центр управління відходами в Луцьку здав на переробку майже дві тонни відсортованих відходів
17 березень, 2023, 15:05
Лампи та термометри: Луцьк передав небезпечні відходи на утилізацію Лампи та термометри: Луцьк передав небезпечні відходи на утилізацію
24 грудень, 2020, 00:39
У Луцьку на переробку здали 3,5 тонни батарейок та акумуляторів. ФОТО У Луцьку на переробку здали 3,5 тонни батарейок та акумуляторів. ФОТО
13 листопад, 2018, 19:45
«Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети «Чистий Луцьк» почав приймати відпрацьовані електронні сигарети
11 січень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі стверджують, що переговори з Україною щодо агропродукції на фінальній стадії
Сьогодні, 22:38
 0
«Чистий Луцьк» здав на переробку 300 кілограмів стретч-плівки і тетрапаків
Сьогодні, 21:57
 0
Скільки польських вантажівок зупинили протестувальники на «Ягодині» за день. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 20:34
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8