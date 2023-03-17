«Чистий Луцьк» здав на переробку 300 кілограмів стретч-плівки і тетрапаків
Сьогодні, 21:57
У рамках міського проєкту "Чистий Луцьк" Центр управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7, відсортував і здав на переробку 300 кілограмів відходів двох фракцій.
Як розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк, менш як за пів року вдалося зібрати 80 кілограмів стретч-плівки та 220 кілограмів упаковок Tetra pak.
"Накопичуємо упаковки і плівку в сітках. Дві-три сітки збираємо, далі перекладаємо в мішок Бег. Потім все зважуємо і оформлюємо документацію на відвантаження", — сказав фахівець.
Усе зібране відправили на переробку місцевій фірмі. Зі слів Павла Березюка, саме ці фракції відходів накопичують та передають три-чотири рази впродовж року.
Нагадаємо, у січні Центр управління відходами на вулиці Трункіна розмістили контейнер для збору відпрацьованих електронних сигарет. Усе зібране передаватимуть волонтерам із Ківерців.
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Як розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк, менш як за пів року вдалося зібрати 80 кілограмів стретч-плівки та 220 кілограмів упаковок Tetra pak.
"Накопичуємо упаковки і плівку в сітках. Дві-три сітки збираємо, далі перекладаємо в мішок Бег. Потім все зважуємо і оформлюємо документацію на відвантаження", — сказав фахівець.
Усе зібране відправили на переробку місцевій фірмі. Зі слів Павла Березюка, саме ці фракції відходів накопичують та передають три-чотири рази впродовж року.
Нагадаємо, у січні Центр управління відходами на вулиці Трункіна розмістили контейнер для збору відпрацьованих електронних сигарет. Усе зібране передаватимуть волонтерам із Ківерців.
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