Рідним загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні ордени «За мужність». ФОТО

Рідним загиблих Героїв з Волині вручили їхні посмертні ордени «За мужність». ФОТО
Родинам двох загиблих захисників з Горохівщини вручили ордени "За мужність".

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

15 лютого, військовослужбовців Гайка Хачатряна та Богдана Сака посмертно відзначено орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Рідним загиблих військoвих вручили нагороди, відпoвіднo дo Указу Президента України Вoлoдимира Зеленськoгo «Прo відзначення державними нагoрoдами», за oсoбисту мужність і самoвіддані дії, виявлені в захисті державнoгo суверенітету та теритoріальнoї ціліснoсті України, вірність військoвій присязі.

Життя Богдана Сака з с.Лемешів обірвалося 27 січня 2023 року, в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області.

Гайк Хачатрян з с.Мирків загинув 26 квітня 2023 року внаслідок прямого попадання ворожої міни в окоп поблизу населеного пункту Ямпіль Лиманського району Донецької області.

«Жодні слова не можуть полегшити горе родин, бо такі болючі втрати – це непереборний глибокий сум, який залишається в серці назавжди, об'єднавши не лише рідних та близьких, а й усю громаду в спільному відчутті втрати. Боляче бачити, як батьки, діти, дружини отримують нагороди загиблих. Зі свого боку зробимо все, щоб підтримати сім'ї військових та допомогти їм у всіх питаннях», – зазначили очільники громади.


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Теги: Герої, нагороди, орден, Горохівщина
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