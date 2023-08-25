Родинам двох загиблих захисників з Горохівщини вручили ордени "За мужність".Про це повідомили у Горохівській міській раді.15 лютого, військовослужбовцівтапосмертно відзначено орденами «За мужність» ІІІ ступеня.Рідним загиблих військoвих вручили нагороди, відпoвіднo дo Указу Президента України Вoлoдимира Зеленськoгo «Прo відзначення державними нагoрoдами», за oсoбисту мужність і самoвіддані дії, виявлені в захисті державнoгo суверенітету та теритoріальнoї ціліснoсті України, вірність військoвій присязі., в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області.поблизу населеного пункту Ямпіль Лиманського району Донецької області.«Жодні слова не можуть полегшити горе родин, бо такі болючі втрати – це непереборний глибокий сум, який залишається в серці назавжди, об'єднавши не лише рідних та близьких, а й усю громаду в спільному відчутті втрати. Боляче бачити, як батьки, діти, дружини отримують нагороди загиблих. Зі свого боку зробимо все, щоб підтримати сім'ї військових та допомогти їм у всіх питаннях», – зазначили очільники громади.