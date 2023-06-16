На Волині 70% сімейних лікарів можуть надавати психологічну допомогу. ВІДЕО





У Підгайцівській амбулаторії 100 % медичного персоналу пройшли відповідне навчання, розповіла Ольга Гунько. З її слів, навчання відбувалося минулого року влітку та восени.



"Якщо 20 % медперсоналу амбулаторії має сертифікати про проходження цих курсів, то Національна Служба здоров’я дає додаткове фінансування комунальному закладу. 180 гривень за супровід кожного пацієнта із психічними розладами", — каже Ольга Гунько.



Сімейний лікар Сергій Бранюк — один із тих лікарів, який отримав відповідні знання та може надавати пацієнтами психологічні консультації, за потреби призначати антидепресанти.



Лікар розповів, що навчання відбувалося в академії Національної служби здоров'я України. Для того, що отримати сертифікат потрібно було скласти тестування та набрати не менше 90 балів.



Пацієнтка Ольга Степанюк прийшла на черговий прийом до свого сімейного лікаря Сергія Баранюка. Жінка каже, що війна в Україні та служба чоловіка у війську помітно погіршили її моральний стан, завдяки психотерапії "в первинці" її стан покращився.



"Для мене важливо було почути, що я не одна така. Лікар порадив більше виходити у світ, цікавитись тим, що оточує і може відволікти. Я чекаю на весну, щоб зайнятися квітником і відволіктися", — говорить жінка.



Як фахово надати ментальну підтримку — українських лікарів навчали безплатно, онлайн або офлайн, за їх бажанням. Програму профінансувала Всесвітня організація охорони здоров’я, розповіла координаторка програми ментального здоров’я Наталія Коструба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 15 лютого понад 70 % медиків "первинки" на Волині мають право надавати психологічну допомогу пацієнтам.У Підгайцівській амбулаторії 100 % медичного персоналу пройшли відповідне навчання, розповіла Суспільному директорка амбулаторії. З її слів, навчання відбувалося минулого року влітку та восени."Якщо 20 % медперсоналу амбулаторії має сертифікати про проходження цих курсів, то Національна Служба здоров’я дає додаткове фінансування комунальному закладу. 180 гривень за супровід кожного пацієнта із психічними розладами", — каже Ольга Гунько.Сімейний лікар— один із тих лікарів, який отримав відповідні знання та може надавати пацієнтами психологічні консультації, за потреби призначати антидепресанти.Лікар розповів, що навчання відбувалося в академії Національної служби здоров'я України. Для того, що отримати сертифікат потрібно було скласти тестування та набрати не менше 90 балів.Пацієнткаприйшла на черговий прийом до свого сімейного лікаря Сергія Баранюка. Жінка каже, що війна в Україні та служба чоловіка у війську помітно погіршили її моральний стан, завдяки психотерапії "в первинці" її стан покращився."Для мене важливо було почути, що я не одна така. Лікар порадив більше виходити у світ, цікавитись тим, що оточує і може відволікти. Я чекаю на весну, щоб зайнятися квітником і відволіктися", — говорить жінка.Як фахово надати ментальну підтримку — українських лікарів навчали безплатно, онлайн або офлайн, за їх бажанням. Програму профінансувала Всесвітня організація охорони здоров’я, розповіла координаторка програми ментального здоров’я

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію