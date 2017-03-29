Скільки на ринку в Луцьку коштують жіночі сумочки та валізи. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Якщо ви шукаєте невеличку жіночу сумочку для дрібниць, або ж навпаки – місткий шопер, куди помістяться всі необхідні речі, то обов'язково загляньте на Варшавський ринок у Луцьку.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Велику містку сумку з екошкіри тут можна придбати орієнтовно за тисячу гривень. Продавці зазначають, виробник – український. Маленькі за розміром сумки на щодень – від 600 -750 грн і вище.
Якщо ж ви шукаєте валізу - тут ціна залежить від якості та розміру: xs - 700 грн, s- 1100 грн. Валізи середнього розміру -1900 -2500 грн, а великі – 2000-2500 грн.
Детальніше про ціни – дивіться у сюжеті:
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
Велику містку сумку з екошкіри тут можна придбати орієнтовно за тисячу гривень. Продавці зазначають, виробник – український. Маленькі за розміром сумки на щодень – від 600 -750 грн і вище.
Якщо ж ви шукаєте валізу - тут ціна залежить від якості та розміру: xs - 700 грн, s- 1100 грн. Валізи середнього розміру -1900 -2500 грн, а великі – 2000-2500 грн.
Детальніше про ціни – дивіться у сюжеті: