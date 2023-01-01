Біля Вугледару загинув волинянин Богдан Сак

Біля Вугледару загинув волинянин Богдан Сак
На війні загинув житель Лемешева, Горохівської громади, 33-річний Богдан Анатолійович Сак.

Про це повідомили у Горохівській міськраді.

Життя навідника мотопіхотного батальйону обірвалося 27 січня від отриманих поранень несумісних з життям в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Вугледар Донецької області.

Сьогодні та завтра (31 січня та 1 лютого) оголошено днями жалоби у Горохівській територіальній громаді. На установах та організаціях громади будуть приспущені Державні прапори.

Про деталі прощання з військовослужбовцем повідомимо додатково.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Богдан Сак, загинув, Горохівський район
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