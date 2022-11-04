Депутатка Луцької райради склала повноваження через заборону виїзду за кордон

Ольга Максим’як написала заяву про складання повноваження. Причиною рішення стала заборона депутаткам та держслужбовицям перетинати кордон.



Про це вона повідомила у коментарі виданню



За словами Ольги, відповідну заяву вона написала вранці 30 січня. Так вона вирішила після ухвалення рішення щодо заборони виїзду за кордон жінкам, які перебувають на державній службі або є депутатками різних рівнів.



Наразі Ольга Максим'як перебуває за кордоном: до Шотландії депутатка виїхала на початку повномасштабної війни.



«Найбільшою категорією ризику згідно цього документу будуть такі мами, як я, мами, які виховують дітей самі, тому для мене зараз було важливо гарантувати безпеку дитині», - коментує депутатка.



Зі змінами до правил перетину кордону під час воєнного стану, які стали причиною складання мандату, жінка каже, що не погоджується.

Водночас згідна з обмеженнями для народних депутатів, які єдині серед депутатів усіх рівнів отримують заробітну плату.



«На мою думку, у країні, де жінки не є військовозабов’язаними, ця постанова є прямою дискримінацією. До прикладу, я знаю багатьох дівчат, які виїхали за кордон, перебуваючи в статусі депутатів, але які активно волонтерять там, допомагають з організацією гуманітарної допомоги Україні, підтримуючи й інформуючи українців, які теж були змушені покинути країну, рятуючись від війни», - пояснює своє ставлення до постанови Максим’як.



Ольга міркує, що цей документ може призвести до того, що на наступних виборах кількість жінок, які балотуватимуться і яких було не так багато, стане ще менше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутатка Луцької районної радинаписала заяву про складання повноваження. Причиною рішення стала заборона депутаткам та держслужбовицям перетинати кордон.Про це вона повідомила у коментарі виданню ВСН За словами Ольги, відповідну заяву вона написала вранці 30 січня. Так вона вирішила після ухвалення рішення щодо заборони виїзду за кордон жінкам, які перебувають на державній службі або є депутатками різних рівнів.Наразі Ольга Максим'як перебуває за кордоном: до Шотландії депутатка виїхала на початку повномасштабної війни.«Найбільшою категорією ризику згідно цього документу будуть такі мами, як я, мами, які виховують дітей самі, тому для мене зараз було важливо гарантувати безпеку дитині», - коментує депутатка.Зі змінами до правил перетину кордону під час воєнного стану, які стали причиною складання мандату, жінка каже, що не погоджується.Водночас згідна з обмеженнями для народних депутатів, які єдині серед депутатів усіх рівнів отримують заробітну плату.«На мою думку, у країні, де жінки не є військовозабов’язаними, ця постанова є прямою дискримінацією. До прикладу, я знаю багатьох дівчат, які виїхали за кордон, перебуваючи в статусі депутатів, але які активно волонтерять там, допомагають з організацією гуманітарної допомоги Україні, підтримуючи й інформуючи українців, які теж були змушені покинути країну, рятуючись від війни», - пояснює своє ставлення до постанови Максим’як.Ольга міркує, що цей документ може призвести до того, що на наступних виборах кількість жінок, які балотуватимуться і яких було не так багато, стане ще менше.

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