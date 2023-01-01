На Запоріжжі загинув військовий з Волині Олександр Гамула

Гамулу Олександра Петровича.



Про це



32-річний Герой загинув 28 січня в населеному пункті Малинівка, Пологівського району Запорізької області під час участі у бойових діях та артилерійського обстрілу, отримавши ушкодження несумісні з життям.



У громаді оголошено триденну жалобу. У героя залишилися батьки, брати, сестри, дружина та маленька донечка.



Про дату та годину прощання та поховання воїна Олександра повідомлять додатково.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна втратила ще одного патріота і свого захисника, жителя села Рудники Колківської громадиПро це повідомили на сторінці громади.32-річний Герой загинув 28 січня в населеному пункті Малинівка, Пологівського району Запорізької області під час участі у бойових діях та артилерійського обстрілу, отримавши ушкодження несумісні з життям.У громаді оголошено триденну жалобу. У героя залишилися батьки, брати, сестри, дружина та маленька донечка.Про дату та годину прощання та поховання воїна Олександра повідомлять додатково.

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