На Запоріжжі загинув військовий з Волині Олександр Гамула
Сьогодні, 16:35
Україна втратила ще одного патріота і свого захисника, жителя села Рудники Колківської громади Гамулу Олександра Петровича.
Про це повідомили на сторінці громади.
32-річний Герой загинув 28 січня в населеному пункті Малинівка, Пологівського району Запорізької області під час участі у бойових діях та артилерійського обстрілу, отримавши ушкодження несумісні з життям.
У громаді оголошено триденну жалобу. У героя залишилися батьки, брати, сестри, дружина та маленька донечка.
Про дату та годину прощання та поховання воїна Олександра повідомлять додатково.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили на сторінці громади.
32-річний Герой загинув 28 січня в населеному пункті Малинівка, Пологівського району Запорізької області під час участі у бойових діях та артилерійського обстрілу, отримавши ушкодження несумісні з життям.
У громаді оголошено триденну жалобу. У героя залишилися батьки, брати, сестри, дружина та маленька донечка.
Про дату та годину прощання та поховання воїна Олександра повідомлять додатково.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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