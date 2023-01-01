Помер військовий з Волині Юрій Ляшук

Помер військовий з Волині Юрій Ляшук
Внаслідок обриву тромбу помер воїн, житель села Котів, стрілець стрілецького взводу, Юрій Миколайович Ляшук, 1985 року народження.

Про це повідомили в Олицькій селищній раді.

"Незламний Герой, який з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Завтра, 1 лютого, відбудеться прощання з Героєм. Чин поховання відбудеться орієнтовно о 11 годині, в рідній домівці, в селі Котів. Поховають воїна на місцевому кладовищі.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Ляшук, Олика, помер, воїн
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