Помер військовий з Волині Юрій Ляшук
Сьогодні, 16:53
Внаслідок обриву тромбу помер воїн, житель села Котів, стрілець стрілецького взводу, Юрій Миколайович Ляшук, 1985 року народження.
Про це повідомили в Олицькій селищній раді.
"Незламний Герой, який з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.
Завтра, 1 лютого, відбудеться прощання з Героєм. Чин поховання відбудеться орієнтовно о 11 годині, в рідній домівці, в селі Котів. Поховають воїна на місцевому кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили в Олицькій селищній раді.
"Незламний Герой, який з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.
Завтра, 1 лютого, відбудеться прощання з Героєм. Чин поховання відбудеться орієнтовно о 11 годині, в рідній домівці, в селі Котів. Поховають воїна на місцевому кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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