РФ і Білорусь почали тренуватися спільно воювати





Про це повідомила пресслужба Міноборони РБ, передає



Зазначається, що ці тренування триватимуть упродовж тижня.



«У Збройних силах Республіки Білорусь розпочинається спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил)», – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.



Темою навчання є наступна: «Прийняття рішення щодо застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави».



Армії двох країн за цей час «відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років».



При цьому в оборонному відомстві Білорусі кажуть, нібито спільні заходи мають на меті підвищити сумісність органів військового управління РБ та країни-агресорки Росії.



Ці навчання є черговим етапом підготовки до спільних навчань «Щит Союзу-2023», які заплановані на території Росії у вересні 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі у вівторок, 31 січня, стартували «спільні штабні тренування» з військовими країни-агресорки Росії.Про це повідомила пресслужба Міноборони РБ, передає Главред Зазначається, що ці тренування триватимуть упродовж тижня.«У Збройних силах Республіки Білорусь розпочинається спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ (сил)», – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.Темою навчання є наступна: «Прийняття рішення щодо застосування регіонального угруповання військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави».Армії двох країн за цей час «відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років».При цьому в оборонному відомстві Білорусі кажуть, нібито спільні заходи мають на меті підвищити сумісність органів військового управління РБ та країни-агресорки Росії.Ці навчання є черговим етапом підготовки до спільних навчань «Щит Союзу-2023», які заплановані на території Росії у вересні 2023 року.

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