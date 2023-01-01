У Броварах вручили повістки всій міськраді

У Броварах вручили повістки всій міськраді
У вівторок, 31 січня 2023-го року, всім чоловікам, присутнім на виконкомі міської ради Броварів Київської області, вручили повістки. Першим її отримав мер Ігор Сапожко.

Про це пише УНІАН.

Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім.

Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.


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Теги: Бровари, повістки, міськрада
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