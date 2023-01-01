У Броварах вручили повістки всій міськраді

Ігор Сапожко.



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Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім.



Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 31 січня 2023-го року, всім чоловікам, присутнім на виконкомі міської ради Броварів Київської області, вручили повістки. Першим її отримав мерПро це пише УНІАН Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкивручив повістки 9 присутнім.Ті, хто отримав повістки, мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.

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