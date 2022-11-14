Волинська прокуратура просила суд змінити запобіжний захід директорці Шацького нацпарку Христецькій

Волинська прокуратура просила суд змінити запобіжний захід директорці Шацького нацпарку Христецькій
У Луцькому міськрайонному суді вирішували, де на час слідства перебуватиме директорка Шацького Національного парку Марія Христецька, яку підозрюють у шахрайстві, розтраті майна та підробці документів у складі організованої злочинної групи.

Як розповів Суспільному прокурор Олександр Безушко, прокуратура наполягає змінити директорці запобіжний захід із особистого зобов'язання на цілодобовий домашній арешт.

Також прокурори просили суд відсторонити підозрювану від посади, на якій вона поновилася восени.

Зміну запобіжного заходу на більш суворий прокурор Олександр Безушко мотивував тим, що 21 січня слідство змінило правову кваліфікацію підозри для Христецької. Слідчі ДБР виявили нові обставини справи і тепер посадовиці інкримінують тяжчі злочини, за які передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Наполягаючи на винуватості Христецької прокурор у суді озвучив, що вісім працівників, яких директорка влаштувала на роботу в Нацпарк фіктивно, насправді перебували за кордоном, але їм нараховували заробітну плату.

Адвокат Христецької, який заборонив називати своє ім'я у пресі, у суді сказав, що він та його клієнтка не заперечують, що працівники, про яких говорить прокурор, перебували за кордоном. Але наполіг – у прокурорів немає доказів, що працівники не виконували роботу дистанційно.

Що ж до клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу – адвокат доводив у суді, що Марія Христецька жодного разу не порушувала "особисте зобов'язання".

Суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський відмовив у задоволенні клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу, мотивуючи це тим, що для цього немає належних підстав. Також суддя не підтримав клопотання про повторне відсторонення Христецької з посади директорки Шацького нацпарку.

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Теги: Христецька, прокуратура, Шацький парк, суд, запобіжний захід
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