Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, – ЗСУ





Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін в ефірі телеканалу телемарафону, пише



«Є певна інформація, що уточнюється, про прибуття російських найманців з приватної військової компанії на цей напрямок», - заявив Єрін.



За його словами, ЗСУ знають, де можуть з'явитися представники ПВК «Вагнера». Він заявив, що на Запорізькому напрямі спроб наступу великими групами з боку окупантів немає. Українське командування фіксує ознаки того, що армія РФ готується до посилення бойових дій у регіоні.



«Тому ми теж до цього готуємося, вживаємо всіх необхідних заходів», - додав Єрін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська РФ намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, хоча спроб наступу великими групами поки не фіксують.Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковникв ефірі телеканалу телемарафону, пише Слово і Діло. «Є певна інформація, що уточнюється, про прибуття російських найманців з приватної військової компанії на цей напрямок», - заявив Єрін.За його словами, ЗСУ знають, де можуть з'явитися представники ПВК «Вагнера». Він заявив, що на Запорізькому напрямі спроб наступу великими групами з боку окупантів немає. Українське командування фіксує ознаки того, що армія РФ готується до посилення бойових дій у регіоні.«Тому ми теж до цього готуємося, вживаємо всіх необхідних заходів», - додав Єрін.

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