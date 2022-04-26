Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, – ЗСУ

Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, – ЗСУ
Війська РФ намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, хоча спроб наступу великими групами поки не фіксують.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін в ефірі телеканалу телемарафону, пише Слово і Діло.

«Є певна інформація, що уточнюється, про прибуття російських найманців з приватної військової компанії на цей напрямок», - заявив Єрін.

За його словами, ЗСУ знають, де можуть з'явитися представники ПВК «Вагнера». Він заявив, що на Запорізькому напрямі спроб наступу великими групами з боку окупантів немає. Українське командування фіксує ознаки того, що армія РФ готується до посилення бойових дій у регіоні.

«Тому ми теж до цього готуємося, вживаємо всіх необхідних заходів», - додав Єрін.

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Теги: російські військові, Запоріжжя, напрямок, сили, війська
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