Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, – ЗСУ
Сьогодні, 19:22
Війська РФ намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, хоча спроб наступу великими групами поки не фіксують.
Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін в ефірі телеканалу телемарафону, пише Слово і Діло.
«Є певна інформація, що уточнюється, про прибуття російських найманців з приватної військової компанії на цей напрямок», - заявив Єрін.
За його словами, ЗСУ знають, де можуть з'явитися представники ПВК «Вагнера». Він заявив, що на Запорізькому напрямі спроб наступу великими групами з боку окупантів немає. Українське командування фіксує ознаки того, що армія РФ готується до посилення бойових дій у регіоні.
«Тому ми теж до цього готуємося, вживаємо всіх необхідних заходів», - додав Єрін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін в ефірі телеканалу телемарафону, пише Слово і Діло.
«Є певна інформація, що уточнюється, про прибуття російських найманців з приватної військової компанії на цей напрямок», - заявив Єрін.
За його словами, ЗСУ знають, де можуть з'явитися представники ПВК «Вагнера». Він заявив, що на Запорізькому напрямі спроб наступу великими групами з боку окупантів немає. Українське командування фіксує ознаки того, що армія РФ готується до посилення бойових дій у регіоні.
«Тому ми теж до цього готуємося, вживаємо всіх необхідних заходів», - додав Єрін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Сьогодні, 20:00
Загиблій медикині з Волині Оксані Горпініч просять присвоїти звання «Героя України» посмертно
Сьогодні, 19:26
Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, – ЗСУ
Сьогодні, 19:22
Волинська прокуратура просила суд змінити запобіжний захід директорці Шацького нацпарку Христецькій
Сьогодні, 18:22
Медіа