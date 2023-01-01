Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Сьогодні, 20:00
У середу, 1 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ мокрим снігом. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вночі очікується сильний сніг. Вранці - дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Опади припиняться тільки ближче до вечора.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вночі очікується сильний сніг. Вранці - дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Опади припиняться тільки ближче до вечора.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.
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