Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого

У середу, 1 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ мокрим снігом. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вночі очікується сильний сніг. Вранці - дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Опади припиняться тільки ближче до вечора.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +1°.