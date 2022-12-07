Мобілізація: з якими хворобами не можуть призвати в армію







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До захворювань, які виключають навіть обмежену придатність, зокрема, належать:



- Інфекційні та паразитарні хвороби - активний туберкульоз легень із виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації, який прогресує; тяжкі форми вірусних гепатитів; хвороби, зумовлені ВІЛ.

- Онкологічні хвороби – онкозахворювання, злоякісні пухлини, які прогресують, доброякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій.

- Хвороби крові і кровотворних органів, що швидко прогресуюють, зі значними порушеннями функцій - анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, післягеморагічні); порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани; інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки); деякі порушення із залученням імунного механізму.

- Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій - хвороби щитоподібної залози; цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; порушення обміну речовин.

- Різко виражені стійкі розлади психіки та поведінки – шизофренія, деменція, розлади психіки та внаслідок вживання алкоголю і наркотиків, афективні розлади, розлади особистості та поведінки, глибока та тяжка розумова відсталість.

- Прогресуючі захворювання центральної нервової системи – гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребтовий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастенія, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго, епілепсія.

- Хвороби органів зору – анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах; катаракта; глаукома; відшарування та розрив сітківки на обох очах.

- Захворювання органів слуху – повна глухота на обидва вуха або глухонімота, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.

- Патології сечостатевої системи – тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність, гідронефроз, пієлонефрит.

- Захворювання системи кровообігу – серцева недостатність II-Б-III стадії; гіпертонічна хвороба III стадії, інші значні порушення кровообігу.

- Хвороби дихальної системи – хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми.

- Захворювання органів травлення – хвороби стравохода, шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій; важкі хвороби печінки та жовчного міхура; щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), зокрема і аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.

- Хвороби шкіри та підшкірної клітковини – дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит.

- Хвороби кісток – виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп; важка форма плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності; хвороби хребта.

- Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення.



З повним переліком хвороб, з якими не беруть до лав ЗСУ, можна ознайомитись у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під загальну мобілізацію в Україні не потрапляють чоловіки, які мають обмежень щодо фізичного здоров'я. Згідно з законодавством, існує перелік захворювань, з якими люди можуть бути визнані непридатними до служби навіть у воєнний час і виключені з військового обліку.Про це пише ТСН До захворювань, які виключають навіть обмежену придатність, зокрема, належать:- Інфекційні та паразитарні хвороби - активний туберкульоз легень із виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації, який прогресує; тяжкі форми вірусних гепатитів; хвороби, зумовлені ВІЛ.- Онкологічні хвороби – онкозахворювання, злоякісні пухлини, які прогресують, доброякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій.- Хвороби крові і кровотворних органів, що швидко прогресуюють, зі значними порушеннями функцій - анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, післягеморагічні); порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани; інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки); деякі порушення із залученням імунного механізму.- Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій - хвороби щитоподібної залози; цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози; порушення інших ендокринних залоз; порушення обміну речовин.- Різко виражені стійкі розлади психіки та поведінки – шизофренія, деменція, розлади психіки та внаслідок вживання алкоголю і наркотиків, афективні розлади, розлади особистості та поведінки, глибока та тяжка розумова відсталість.- Прогресуючі захворювання центральної нервової системи – гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребтовий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастенія, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго, епілепсія.- Хвороби органів зору – анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах; катаракта; глаукома; відшарування та розрив сітківки на обох очах.- Захворювання органів слуху – повна глухота на обидва вуха або глухонімота, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.- Патології сечостатевої системи – тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність, гідронефроз, пієлонефрит.- Захворювання системи кровообігу – серцева недостатність II-Б-III стадії; гіпертонічна хвороба III стадії, інші значні порушення кровообігу.- Хвороби дихальної системи – хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми.- Захворювання органів травлення – хвороби стравохода, шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій; важкі хвороби печінки та жовчного міхура; щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), зокрема і аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.- Хвороби шкіри та підшкірної клітковини – дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит.- Хвороби кісток – виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп; важка форма плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності; хвороби хребта.- Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення.З повним переліком хвороб, з якими не беруть до лав ЗСУ, можна ознайомитись у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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