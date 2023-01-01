Де і коли на Волині виключатимуть світло 1 лютого





Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в середу у середньому становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень", - йдеться у дописі.



Графіки за ПОСИЛАННЯМ.



Після того як електропостачання відновили, енергетики просять волинян розподіляти навантаження та дотримуватись простих правил увімкнення електроприладів після відключення - не вмикти потужні електроприлади одночасно, або, за можливості, утримайтись від їх використання.



Як правильно вмикати прилади після відключення електроенергії можна прочитати



Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.

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