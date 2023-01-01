Де і коли на Волині виключатимуть світло 1 лютого

Де і коли на Волині виключатимуть світло 1 лютого
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж.

Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в середу у середньому становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень", - йдеться у дописі.

Графіки за ПОСИЛАННЯМ.

Після того як електропостачання відновили, енергетики просять волинян розподіляти навантаження та дотримуватись простих правил увімкнення електроприладів після відключення - не вмикти потужні електроприлади одночасно, або, за можливості, утримайтись від їх використання.

Як правильно вмикати прилади після відключення електроенергії можна прочитати ТУТ.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, Волинь, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь — серед регіонів, де найчастіше купляють житло за програмою єОселя
Сьогодні, 22:56
Де і коли на Волині виключатимуть світло 1 лютого
Сьогодні, 22:12
Призначили нового очільника патрульної поліції Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:36
Мобілізація: з якими хворобами не можуть призвати в армію
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 12 січня. ГРАФІК Де і коли на Волині вимикатимуть світло 12 січня. ГРАФІК
11 січень, 22:27
Де на Волині не буде світла 31 січня. ГРАФІК Де на Волині не буде світла 31 січня. ГРАФІК
30 січень, 20:38
Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла
27 січень, 09:26
Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла
26 січень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь — серед регіонів, де найчастіше купляють житло за програмою єОселя
Сьогодні, 22:56
 0
Де і коли на Волині виключатимуть світло 1 лютого
Сьогодні, 22:12
 0
Призначили нового очільника патрульної поліції Волині. ФОТО
Сьогодні, 21:36
 0
Мобілізація: з якими хворобами не можуть призвати в армію
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8