Де і коли на Волині виключатимуть світло 1 лютого
Сьогодні, 22:12
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж.
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в середу у середньому становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень", - йдеться у дописі.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
Після того як електропостачання відновили, енергетики просять волинян розподіляти навантаження та дотримуватись простих правил увімкнення електроприладів після відключення - не вмикти потужні електроприлади одночасно, або, за можливості, утримайтись від їх використання.
Як правильно вмикати прилади після відключення електроенергії можна прочитати ТУТ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
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Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в середу у середньому становить лише 50% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається. У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень", - йдеться у дописі.
Графіки за ПОСИЛАННЯМ.
Після того як електропостачання відновили, енергетики просять волинян розподіляти навантаження та дотримуватись простих правил увімкнення електроприладів після відключення - не вмикти потужні електроприлади одночасно, або, за можливості, утримайтись від їх використання.
Як правильно вмикати прилади після відключення електроенергії можна прочитати ТУТ.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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