Добрі новини від ВолиньPost за 31 січня
31 січень, 23:37
Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини уже 343-ій день поспіль!
В останній день січня ми писали про таке:
Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво артилерійських снарядів для України
Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва "кількох тисяч" артилерійських снарядів для України. Зауважують, що це буде довгострокова співпраця.
В ЄС до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, – ЗМІ
«Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти деяких секторів економіки Росії, до 31 липня 2023 року.
Під час благодійного ярмарку у луцькому ліцеї діти назбирали гроші на шини та тепловізор для військових
Школярі луцького ліцею № 21 від початку року організували вже другий ярмарок на підтримку Збройних сил України. За зібрані гроші купили шість шин та тепловізор для військових.
Під час першого ярмарку діти зібрали 195 тисяч гривень, нині – 205 тисяч гривень.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Захисники за добу ліквідували близько 850 окупантів
Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила 127 500 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 127 500 (+850) осіб,
танків – 3 201 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,
артилерійських систем – 2 197 (+1) од,
РСЗВ – 454 (+1) од,
засобів ППО – 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,
спеціальної техніки – 200 (+1) од.
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
"З 29 по 04 лютого 2023 року в селі Яворів проходить чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. У перший день змагань волинський спортсмен здобув медаль у скарбничку області. Михайло Хміль виборов золоту нагороду у спринті на дистанйції 10 км", – йдеться в повідомленні управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО
У Луцьку вручили ключі від квартир, які придбали за співфінансування міського та обласного бюджету, двом провідним волинським спортсменам Марині Мажулі та Іванові Банзеруку.
"Спорт високих досягнень для глядачів часто виглядає просто і гарно, але мало хто знає, якими зусиллями даються перемоги, яку самодисципліну і цілеспрямованість потрібно для цього мати. Тому ключі від квартир для спортсменів – це найменше, що ми можемо зробити, щоб подякувати їм за багаторічну працю і самодисципліну.
Крім того, під час повномасштабної агресії успіхи України у спорті – це теж потужна зброя, адже наш гімн та наш прапор є на міжнародних аренах", – наголосив мер Луцька.
Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО
«Штаб займався звичними справами, коли військові Оперативного Командування «Захід» принесли два «подарунки»: нагрудні знаки "За сприяння війську» для наших благодійниць Саллі Баєр з США та Агнешки Григель з Польщі від генерала Валерія Залужного та український стяги від командувача війську Оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова», - розповідають волонтери.
Завдяки благодійникам з США та Польщі вдалося залучити для допомоги ЗСУ сотні одиниць турнікетів, целоксу, тактичного спорядження, гроші на дрони та автомобілі. Окрім того, волонтерки розповідають про війну у своїх країнах, не дають нікому забути про боротьбу України з ворогом, своїм прикладом змушують світову спільноту не бути осторонь.
Добровольці батальйону «Луцьк» 2 місяці тренуватимуться за стандартами НАТО
У батальйоні оперативного реагування «Луцьк» стартувало 2-місячне навчання добровольців, які нещодавно вступили до лав батальйону
Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків, – Кулеба
Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
В останній день січня ми писали про таке:
Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво артилерійських снарядів для України
Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва "кількох тисяч" артилерійських снарядів для України. Зауважують, що це буде довгострокова співпраця.
В ЄС до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, – ЗМІ
«Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти деяких секторів економіки Росії, до 31 липня 2023 року.
Під час благодійного ярмарку у луцькому ліцеї діти назбирали гроші на шини та тепловізор для військових
Школярі луцького ліцею № 21 від початку року організували вже другий ярмарок на підтримку Збройних сил України. За зібрані гроші купили шість шин та тепловізор для військових.
Під час першого ярмарку діти зібрали 195 тисяч гривень, нині – 205 тисяч гривень.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Захисники за добу ліквідували близько 850 окупантів
Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила 127 500 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 127 500 (+850) осіб,
танків – 3 201 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,
артилерійських систем – 2 197 (+1) од,
РСЗВ – 454 (+1) од,
засобів ППО – 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,
спеціальної техніки – 200 (+1) од.
Волинянин здобув «золото» на чемпіонаті України з біатлону
"З 29 по 04 лютого 2023 року в селі Яворів проходить чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. У перший день змагань волинський спортсмен здобув медаль у скарбничку області. Михайло Хміль виборов золоту нагороду у спринті на дистанйції 10 км", – йдеться в повідомленні управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У Луцьку двом спортсменам вручили ключі від квартир. ФОТО
У Луцьку вручили ключі від квартир, які придбали за співфінансування міського та обласного бюджету, двом провідним волинським спортсменам Марині Мажулі та Іванові Банзеруку.
"Спорт високих досягнень для глядачів часто виглядає просто і гарно, але мало хто знає, якими зусиллями даються перемоги, яку самодисципліну і цілеспрямованість потрібно для цього мати. Тому ключі від квартир для спортсменів – це найменше, що ми можемо зробити, щоб подякувати їм за багаторічну працю і самодисципліну.
Крім того, під час повномасштабної агресії успіхи України у спорті – це теж потужна зброя, адже наш гімн та наш прапор є на міжнародних аренах", – наголосив мер Луцька.
Залужний нагородив іноземних волонтерок АНГАРУ. ВІДЕО
«Штаб займався звичними справами, коли військові Оперативного Командування «Захід» принесли два «подарунки»: нагрудні знаки "За сприяння війську» для наших благодійниць Саллі Баєр з США та Агнешки Григель з Польщі від генерала Валерія Залужного та український стяги від командувача війську Оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова», - розповідають волонтери.
Завдяки благодійникам з США та Польщі вдалося залучити для допомоги ЗСУ сотні одиниць турнікетів, целоксу, тактичного спорядження, гроші на дрони та автомобілі. Окрім того, волонтерки розповідають про війну у своїх країнах, не дають нікому забути про боротьбу України з ворогом, своїм прикладом змушують світову спільноту не бути осторонь.
Добровольці батальйону «Луцьк» 2 місяці тренуватимуться за стандартами НАТО
У батальйоні оперативного реагування «Луцьк» стартувало 2-місячне навчання добровольців, які нещодавно вступили до лав батальйону
Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків, – Кулеба
Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
1 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 31 січня
31 січень, 23:37
Де і коли на Волині виключатимуть світло 1 лютого
31 січень, 22:12
Призначили нового очільника патрульної поліції Волині. ФОТО
31 січень, 21:36
Медіа