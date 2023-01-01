Добрі новини від ВолиньPost за 31 січня

Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо проуже 343-ій день поспіль!В останній день січня ми писали про таке:Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва "кількох тисяч" артилерійських снарядів для України. Зауважують, що це буде довгострокова співпраця.«Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода"Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти деяких секторів економіки Росії, до 31 липня 2023 року.Школярі луцького ліцею № 21 від початку року організували вже другий ярмарок на підтримку Збройних сил України. За зібрані гроші купили шість шин та тепловізор для військових.Під час першого ярмарку діти зібрали 195 тисяч гривень, нині – 205 тисяч гривень.Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила 127 500 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 127 500 (+850) осіб,танків – 3 201 (+0) од,бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,артилерійських систем – 2 197 (+1) од,РСЗВ – 454 (+1) од,засобів ППО – 221 (+0) од,літаків – 293 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,крилатих ракет – 796 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,спеціальної техніки – 200 (+1) од."З 29 по 04 лютого 2023 року в селі Яворів проходить чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорок. У перший день змагань волинський спортсмен здобув медаль у скарбничку області.виборов золоту нагороду у спринті на дистанйції 10 км", – йдеться в повідомленні управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У Луцьку вручили ключі від квартир, які придбали за співфінансування міського та обласного бюджету, двом провідним волинським спортсменамта"Спорт високих досягнень для глядачів часто виглядає просто і гарно, але мало хто знає, якими зусиллями даються перемоги, яку самодисципліну і цілеспрямованість потрібно для цього мати. Тому ключі від квартир для спортсменів – це найменше, що ми можемо зробити, щоб подякувати їм за багаторічну працю і самодисципліну.Крім того, під час повномасштабної агресії успіхи України у спорті – це теж потужна зброя, адже наш гімн та наш прапор є на міжнародних аренах", – наголосив мер Луцька.«Штаб займався звичними справами, коли військові Оперативного Командування «Захід» принесли два «подарунки»: нагрудні знаки "За сприяння війську» для наших благодійницьз США таз Польщі від генералата український стяги від командувача війську Оперативного командування «Захід» генерал-майора», - розповідають волонтери.Завдяки благодійникам з США та Польщі вдалося залучити для допомоги ЗСУ сотні одиниць турнікетів, целоксу, тактичного спорядження, гроші на дрони та автомобілі. Окрім того, волонтерки розповідають про війну у своїх країнах, не дають нікому забути про боротьбу України з ворогом, своїм прикладом змушують світову спільноту не бути осторонь.У батальйоні оперативного реагування «Луцьк» стартувало 2-місячне навчання добровольців, які нещодавно вступили до лав батальйонуУкраїна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів.