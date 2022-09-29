Цьогоріч учні 4 та 9 класів не складатимуть ДПА





Міністерство юстиції провело державну реєстрацію наказу про скасування ДПА і повернуло документ МОН, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, - пише



"Отже, 4 та 9 класи складати ДПА не будуть", – повідомив глава МОН.



Для учнів випускних 11-х класів державна підсумкова атестація також буде скасована, додав він. Наразі МОН очікує ухвалення Верховною Радою законопроєкту 8228-1, яким офіційно скасовується ДПА та запроваджується альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню – національний мультипредметний тест.



Також відповідний документ затверджує проведення вступних випробувань у форматі НМТ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні цього року, як і минулого, офіційно скасували проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів.Міністерство юстиції провело державну реєстрацію наказу про скасування ДПА і повернуло документ МОН, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, - пише "Українська правда" "Отже, 4 та 9 класи складати ДПА не будуть", – повідомив глава МОН.Для учнів випускних 11-х класів державна підсумкова атестація також буде скасована, додав він. Наразі МОН очікує ухвалення Верховною Радою законопроєкту 8228-1, яким офіційно скасовується ДПА та запроваджується альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню – національний мультипредметний тест.Також відповідний документ затверджує проведення вступних випробувань у форматі НМТ

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