Цьогоріч учні 4 та 9 класів не складатимуть ДПА
Сьогодні, 01:15
В Україні цього року, як і минулого, офіційно скасували проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів.
Міністерство юстиції провело державну реєстрацію наказу про скасування ДПА і повернуло документ МОН, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, - пише "Українська правда".
"Отже, 4 та 9 класи складати ДПА не будуть", – повідомив глава МОН.
Для учнів випускних 11-х класів державна підсумкова атестація також буде скасована, додав він. Наразі МОН очікує ухвалення Верховною Радою законопроєкту 8228-1, яким офіційно скасовується ДПА та запроваджується альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню – національний мультипредметний тест.
Також відповідний документ затверджує проведення вступних випробувань у форматі НМТ
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Міністерство юстиції провело державну реєстрацію наказу про скасування ДПА і повернуло документ МОН, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, - пише "Українська правда".
"Отже, 4 та 9 класи складати ДПА не будуть", – повідомив глава МОН.
Для учнів випускних 11-х класів державна підсумкова атестація також буде скасована, додав він. Наразі МОН очікує ухвалення Верховною Радою законопроєкту 8228-1, яким офіційно скасовується ДПА та запроваджується альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню – національний мультипредметний тест.
Також відповідний документ затверджує проведення вступних випробувань у форматі НМТ
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