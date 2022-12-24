Волиняни колядками, щедрівками і віншуваннями зібрали для ЗСУ понад 215 тисяч гривень





Про це повідомляє газета



«Сьогодні кожен як може долучається до допомоги: хтось пече, майструє, хтось робить окопні свічки, а ми вирішили допомогти творчістю. І не організуватися на колядування просто не могли. Адже із наших сіл – Тоболів та Старих Червищ – дуже багато чоловіків стали на захист України і сьогодні ризикують своїм життям на передовій», — зауважила директорка будинку культури з Тоболів Любов Трушик, розповідаючи про те, як творчому гуртові закладу культури вдалося зібрати десятки тисяч гривень на потреби воїнів-односельчан.



Протягом п’яти днів колектив у складі Вікторії Шеметюк, Євгенія Бартошика, Наталії Юрчик, Юлії Герасимчук, Любові Трушик (на фото) ходив колядувати. Із хати у хату по всьому селі несли тоболяни віншування, а їм відячували за це, жертвуючи на ЗСУ кошти. Загалом вдалося назбирати 64 тисячі.



«Щиро вдячні жителям Тоболів за їх жертовність та небайдужість. Приємно, що в цей непростий час ми єднаємося у спільній меті. А в єдності сила нашого народу», — каже Любов Трушик.



Зібрані кошти колядники уже віддали місцевим волонтерам Вікторові Мартинюку, Степанові Лисику, Валентинові Мартинюку. Хлопці відправилися на передову у черговий рейс з допомогою задля наближення Перемоги.



Долучилися до допомоги ЗСУ і учні Хотешівського ліцею, які колядками і щедрівками зібрали 30 тисяч 621 гривню. Діти разом із класними керівниками, незважаючи на несприятливі погодні умови та бездоріжжя, доклали частинку своєї душі і милосердя задля наближення перемоги.



До придбання ліків та парафіну, з якого виготовляють окопні свічки на фронт, долучилися школярі Пнівненського ліцею та учні Соснівської філії. Загалом заколядували майже 4 з половиною тисячі гривень.



У Погулянці щедрувальники місцевого аматорського фольклорного колективу «Погуляночка» зібрали 25 тисяч гривень. Як зазначили самі учасники колективу, це неймовірна сума, яку вдалося виручити для захисників у такому малому селі. Нащедровані гроші розподілятимуть згідно потреб воїнів, уродженців старостинського округу.



Наполегливі сошичненці теж не втомлюються підтримувати армію. Цього разу до багатотисячної грошової підтримки, зібраної жителями громади в період новорічно-різдвяних свят, свій вклад додали прихожани місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці. За освячення хат та щедрування назбирали п’ятдесят одну тисячу гривень.



Згуртувалися задля перемоги і парафіяни Свято-Покровського храму села Піщане. Для закупівлі побутового реманенту, бензопил та комплектів одягу воїнам, котрі боронять рубежі держави на Харківському, Запорізькому напрямках, піщанці склали 41 тисячу гривень.



Таким чином, жителі Камінь-Каширщини зуміли зібрати понад 215 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жительки сіл Камінь-Каширщини вирішили допомогти для захисників України. Більшість волинян збирали кошти за допомогою творчості - колядуючи, щедруючи та прославляючи Бога.Про це повідомляє газета "Полісся". «Сьогодні кожен як може долучається до допомоги: хтось пече, майструє, хтось робить окопні свічки, а ми вирішили допомогти творчістю. І не організуватися на колядування просто не могли. Адже із наших сіл – Тоболів та Старих Червищ – дуже багато чоловіків стали на захист України і сьогодні ризикують своїм життям на передовій», — зауважила директорка будинку культури з Тоболів, розповідаючи про те, як творчому гуртові закладу культури вдалося зібрати десятки тисяч гривень на потреби воїнів-односельчан.Протягом п’яти днів колектив у складі(на фото) ходив колядувати. Із хати у хату по всьому селі несли тоболяни віншування, а їм відячували за це, жертвуючи на ЗСУ кошти. Загалом вдалося назбирати 64 тисячі.«Щиро вдячні жителям Тоболів за їх жертовність та небайдужість. Приємно, що в цей непростий час ми єднаємося у спільній меті. А в єдності сила нашого народу», — каже Любов Трушик.Зібрані кошти колядники уже віддали місцевим волонтерам Вікторові Мартинюку, Степанові Лисику, Валентинові Мартинюку. Хлопці відправилися на передову у черговий рейс з допомогою задля наближення Перемоги.Долучилися до допомоги ЗСУ і учні Хотешівського ліцею, які колядками і щедрівками зібрали 30 тисяч 621 гривню. Діти разом із класними керівниками, незважаючи на несприятливі погодні умови та бездоріжжя, доклали частинку своєї душі і милосердя задля наближення перемоги.До придбання ліків та парафіну, з якого виготовляють окопні свічки на фронт, долучилися школярі Пнівненського ліцею та учні Соснівської філії. Загалом заколядували майже 4 з половиною тисячі гривень.У Погулянці щедрувальники місцевого аматорського фольклорного колективу «Погуляночка» зібрали 25 тисяч гривень. Як зазначили самі учасники колективу, це неймовірна сума, яку вдалося виручити для захисників у такому малому селі. Нащедровані гроші розподілятимуть згідно потреб воїнів, уродженців старостинського округу.Наполегливі сошичненці теж не втомлюються підтримувати армію. Цього разу до багатотисячної грошової підтримки, зібраної жителями громади в період новорічно-різдвяних свят, свій вклад додали прихожани місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці. За освячення хат та щедрування назбирали п’ятдесят одну тисячу гривень.Згуртувалися задля перемоги і парафіяни Свято-Покровського храму села Піщане. Для закупівлі побутового реманенту, бензопил та комплектів одягу воїнам, котрі боронять рубежі держави на Харківському, Запорізькому напрямках, піщанці склали 41 тисячу гривень.Таким чином, жителі Камінь-Каширщини зуміли зібрати понад 215 тисяч гривень.

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