Волинянка – бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики

Волинянка – бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики
Ковельчанка Руфіна Котік завоювала бронзову медаль чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні.

Змагання відбувалися у Києві, - повідомили на сайті Ковельської міської ради

У складі збірної команди Волинської області взяла участь вихованка КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» Руфіна Котік. Дівчина посіла 3 місце з бігу на дистанції 200 метрів. Готував легкоатлетку тренер Петро Карпук.

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Теги: Волинь, Ковель, спорт
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