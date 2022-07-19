Волинянка – бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики





Змагання відбувалися у Києві, - повідомили на сайті Ковельської міської ради



У складі збірної команди Волинської області взяла участь вихованка КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» Руфіна Котік. Дівчина посіла 3 місце з бігу на дистанції 200 метрів. Готував легкоатлетку тренер Петро Карпук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанка Руфіна Котік завоювала бронзову медаль чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні.Змагання відбувалися у Києві, - повідомили на сайті Ковельської міської радиУ складі збірної команди Волинської області взяла участь вихованка КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича». Дівчина посіла 3 місце з бігу на дистанції 200 метрів. Готував легкоатлетку тренер

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