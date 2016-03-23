Польща хоче скоротити час навчання українських військових на танках Leopard наполовину, – ЗМІ





Про це повідомляє



За даними видання, у селі Свентошув на заході Польщі, неподалік від кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі.



Польські військові відмовилися підтвердити, де саме проходитимуть навчання українських військових, але військові експерти кажуть, що найімовірнішим місцем є саме цент в Свентошув.



"Можливо або ймовірно, що навчання українських екіпажів танкам Leopard проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць", - сказав військовий експер Якуб Павловський.



У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, можуть проходити навчання одразу 14 екіпажів по чотири людини в кожному. Досі навчання на Leopard займало близько 10 тижнів, проте, за словами інструкторів, цей час можна скоротити до п’яти.



"Якщо ми інтенсифікуємо навчання (шляхом максимального збільшення кількості - ред.) інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити цілий екіпаж за п’ять тижнів", - сказав командир польського навчального центру Leopard майор Мацей Банашинський.



Нагадаємо, за даними західних ЗМІ,в Польщі розгорнули приховану майстерню для ремонту техніки та артилерії з України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Reuters.За даними видання, у селі Свентошув на заході Польщі, неподалік від кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі.Польські військові відмовилися підтвердити, де саме проходитимуть навчання українських військових, але військові експерти кажуть, що найімовірнішим місцем є саме цент в Свентошув."Можливо або ймовірно, що навчання українських екіпажів танкам Leopard проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць", - сказав військовий експер Якуб Павловський.У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, можуть проходити навчання одразу 14 екіпажів по чотири людини в кожному. Досі навчання на Leopard займало близько 10 тижнів, проте, за словами інструкторів, цей час можна скоротити до п’яти."Якщо ми інтенсифікуємо навчання (шляхом максимального збільшення кількості - ред.) інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити цілий екіпаж за п’ять тижнів", - сказав командир польського навчального центру Leopard майор Мацей Банашинський.Нагадаємо, за даними західних ЗМІ,в Польщі розгорнули приховану майстерню для ремонту техніки та артилерії з України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію