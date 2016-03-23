Польща хоче скоротити час навчання українських військових на танках Leopard наполовину, – ЗМІ

Польща хоче скоротити час навчання українських військових на танках Leopard наполовину, – ЗМІ
Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Reuters.

За даними видання, у селі Свентошув на заході Польщі, неподалік від кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі.

Польські військові відмовилися підтвердити, де саме проходитимуть навчання українських військових, але військові експерти кажуть, що найімовірнішим місцем є саме цент в Свентошув.

"Можливо або ймовірно, що навчання українських екіпажів танкам Leopard проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць", - сказав військовий експер Якуб Павловський.

У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, можуть проходити навчання одразу 14 екіпажів по чотири людини в кожному. Досі навчання на Leopard займало близько 10 тижнів, проте, за словами інструкторів, цей час можна скоротити до п’яти.

"Якщо ми інтенсифікуємо навчання (шляхом максимального збільшення кількості - ред.) інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити цілий екіпаж за п’ять тижнів", - сказав командир польського навчального центру Leopard майор Мацей Банашинський.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ,в Польщі розгорнули приховану майстерню для ремонту техніки та артилерії з України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Польща, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сплели маскувальну сітку з весільних суконь
Сьогодні, 08:35
Польща хоче скоротити час навчання українських військових на танках Leopard наполовину, – ЗМІ
Сьогодні, 07:33
Лучан штрафуватимуть за сміття біля будинків.ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
Волинянка – бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 05:28
У Великій Британії хочуть посилити допомогу Україні
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
Державні виші Польщі знизили вартість навчання для українців Державні виші Польщі знизили вартість навчання для українців
23 березень, 2016, 23:34
У Польщі розпочалося навчання українських військових інструкторів У Польщі розпочалося навчання українських військових інструкторів
09 жовтень, 2015, 00:30
Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ
30 січень, 04:15
Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard
28 січень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сплели маскувальну сітку з весільних суконь
Сьогодні, 08:35
 0
Польща хоче скоротити час навчання українських військових на танках Leopard наполовину, – ЗМІ
Сьогодні, 07:33
 0
Лучан штрафуватимуть за сміття біля будинків.ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
 0
Волинянка – бронзова призерка чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 05:28
 0
У Великій Британії хочуть посилити допомогу Україні
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8