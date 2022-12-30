Лучан штрафуватимуть за сміття біля будинків.ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
Жителів будинків у приватному секторі в Луцьку штрафуватимуть за сміття на узбіччях.
Їм радять придбати контейнери, – розповів Суспільному завідувач відділу благоустрою міського департаменту муніципальної варти Олександр Матрунчик.
Штраф за засмічення території – від 340 до 1 360 гривень.
Із 26 січня працівники департаменту проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями приватного сектору неподалік вулиці Львівської. Раніше подібну роботу проводили в Старому місті.
Огляд вулиць проводять зранку. 31 січня інспектори муніципальної варти фіксують стихійні сміттєзвалища на вулиці Львівській у Луцьку і в прилеглому приватному секторі.
"Часто люди викидають сміття у пакетах звечора, а зранку, коли приходимо на чергування - розірвані собаками", – каже Олександр Матрунчик.
Лучанам, біля чиїх будинків виявили сміття у пакетах, інспектори видають припис і просять до 10 лютого встановити спеціальні контейнери.
Сміття, яке люди лишають на узбіччях приватного сектору щоранку збирають працівники комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс". Вантажник Адам Калчук каже: спеціальних сміттєвих контейнерів майже ні в кого на Львівській немає.
"От так ідуть люди біля церкви, сміття валяється, а ми мусимо прибирати і далі їдемо. Людям розказуєш, а вони сваряться, матюкаються, кажуть, що то ваша робота", – говорить вантажник.
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Їм радять придбати контейнери, – розповів Суспільному завідувач відділу благоустрою міського департаменту муніципальної варти Олександр Матрунчик.
Штраф за засмічення території – від 340 до 1 360 гривень.
Із 26 січня працівники департаменту проводять роз'яснювальну роботу з мешканцями приватного сектору неподалік вулиці Львівської. Раніше подібну роботу проводили в Старому місті.
Огляд вулиць проводять зранку. 31 січня інспектори муніципальної варти фіксують стихійні сміттєзвалища на вулиці Львівській у Луцьку і в прилеглому приватному секторі.
"Часто люди викидають сміття у пакетах звечора, а зранку, коли приходимо на чергування - розірвані собаками", – каже Олександр Матрунчик.
Лучанам, біля чиїх будинків виявили сміття у пакетах, інспектори видають припис і просять до 10 лютого встановити спеціальні контейнери.
Сміття, яке люди лишають на узбіччях приватного сектору щоранку збирають працівники комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс". Вантажник Адам Калчук каже: спеціальних сміттєвих контейнерів майже ні в кого на Львівській немає.
"От так ідуть люди біля церкви, сміття валяється, а ми мусимо прибирати і далі їдемо. Людям розказуєш, а вони сваряться, матюкаються, кажуть, що то ваша робота", – говорить вантажник.
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