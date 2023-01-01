У Великій Британії хочуть посилити допомогу Україні

У Великій Британії хочуть посилити допомогу Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про необхідність збільшити підтримку Києва. Причиною цьому став аналітичний звіт про перебіг війни, який показав, що росія виграє від затяжного конфлікту.

Про це заявили в канцелярії премʼєр-міністра, передає Бабель, посилаючись на CNN.

Сунак вважає за краще максимально швидко надати Україні всі ресурси для перемоги, аби унеможливити затяжну війну. На його думку, Британія повинна переглянути свою політику надання допомоги, зробивши її більш ефективною.

Ідеться не тільки про військову підтримку, а й про відбудову України після воєнних дій.

Згідно зі згаданим аналітичним звітом, представник британської нацбезпеки на урядовій зустрічі заявив, що російські війська «страждають від нестачі обладнання та боєприпасів» і «зіштовхнулися з виснаженням однієї з найбоєздатніших частин та розколом у керівництві».

Російська армія за час війни втратила вбитими або пораненими 188 тисяч солдатів, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, посилаючись на розвіддані США. Росія, за його словами, також втратила дві третини своїх танків.

Нещодавно американське видання The Wall Street Journal писало, що західні чиновники остерігаються сценарію, де затяжна війна гратиме на руку Кремлю. Цей острах спонукає їх надавати Україні більш сучасну зброю.

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Теги: Велика Британія, допомога, Україна, війна
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