На Волині сплели маскувальну сітку з весільних суконь

На Горхівщині місцеві активісти сплели незвичайну маскувальну сітку, для виготовлення якої використали весільні сукні.Про це повідомила волонтерка Валентина Маціюк."Перемога здобувається на передовій,а кується вона в тилу. Українці не перестають дивувати увесь світ !Вперше передаватиму маскувальну сітку, сплетену з весільних суконь! Щиро дякуємо за організацію з плетінням сітки Євгенії Квасовець, а також учням та колективу Бужанського ліцею,дівчатам з Молодіжної ради Галині Чирській та Ользі Зейлик", - йдеться в дописі.Першою своє весільне вбрання пожертвувала Євгенія Квасовець, потім до неї долучилися ще три жінки.Учні, вчителі та обслуговуючий персонал школи за день виготовили цілий рулон маскувальної сітки.Сітку, яку освятив місцевий священник Павло Сукманський, захищатиме воїнів та техніку з однієї з десантно-штурмових бригад.