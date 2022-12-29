ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,

- танків - 3209 (+8) од.,

- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од.,

- артилерійських систем - 2207 (+10) од.,

- РСЗВ - 458 (+4) од.,

- засоби ППО - 221 (+0) од.,

- літаків - 293 (+0) од.,

- вертольотів - 284 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),

- крилаті ракети - 796 (+0),

- кораблі/катери - 18 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од.,

- спеціальна техніка - 200 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,- танків - 3209 (+8) од.,- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од.,- артилерійських систем - 2207 (+10) од.,- РСЗВ - 458 (+4) од.,- засоби ППО - 221 (+0) од.,- літаків - 293 (+0) од.,- вертольотів - 284 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),- крилаті ракети - 796 (+0),- кораблі/катери - 18 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од.,- спеціальна техніка - 200 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію