ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів

ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
Збройні сили України за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 1.02.23 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано,
- танків - 3209 (+8) од.,
- бойових броньованих машин - 6382 (+4) од.,
- артилерійських систем - 2207 (+10) од.,
- РСЗВ - 458 (+4) од.,
- засоби ППО - 221 (+0) од.,
- літаків - 293 (+0) од.,
- вертольотів - 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5061 (+13) од.,
- спеціальна техніка - 200 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку 1 лютого
Сьогодні, 09:00
ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
Сьогодні, 08:56
ЗСУ відбили 8 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:45
На Волині сплели маскувальну сітку з весільних суконь
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
На війні в Україні загинуло 125 510 росіян На війні в Україні загинуло 125 510 росіян
28 січень, 10:27
Росія втратила на війні уже 117 770 солдат Росія втратила на війні уже 117 770 солдат
18 січень, 08:52
За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів За добу ЗСУ знищили понад 800 окупантів
05 січень, 08:49
ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів ЗСУ вже ліквідували 104 560 російських окупантів
29 грудень, 2022, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Тішить мережу коломийками про росіян: історія військового, який був солістом Волинського народного хору. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку 1 лютого
Сьогодні, 09:00
 0
ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
Сьогодні, 08:56
 0
Медіа
відео
1/8