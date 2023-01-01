Курс валют у Луцьку 1 лютого

Курс валют у Луцьку 1 лютого
1 лютого готівковий курс долара становить 40.22, продають його за 40.36.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 43.32, а продають за – 43.55.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,27.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тішить мережу коломийками про росіян: історія військового, який був солістом Волинського народного хору. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку 1 лютого
Сьогодні, 09:00
ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
Сьогодні, 08:56
ЗСУ відбили 8 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 28 січня Курс валют у Луцьку 28 січня
28 січень, 10:00
Курс валют у Луцьку 15 січня Курс валют у Луцьку 15 січня
15 січень, 09:32
Курс валют у Луцьку 8 січня Курс валют у Луцьку 8 січня
08 січень, 09:10
Курс валют у Луцьку 5 січня Курс валют у Луцьку 5 січня
05 січень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Тішить мережу коломийками про росіян: історія військового, який був солістом Волинського народного хору. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку 1 лютого
Сьогодні, 09:00
 0
ЗСУ за добу знищили 920 російських окупантів
Сьогодні, 08:56
 0
Медіа
відео
1/8