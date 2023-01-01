Курс валют у Луцьку 1 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 43.32, а продають за – 43.55.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,27.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 лютого готівковий курс долара становить 40.22, продають його за 40.36.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 43.32, а продають за – 43.55.Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,27.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію