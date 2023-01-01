Курс валют у Луцьку 1 лютого
Сьогодні, 09:00
1 лютого готівковий курс долара становить 40.22, продають його за 40.36.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.32, а продають за – 43.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,27.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.32, а продають за – 43.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,27.
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