Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце

Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого під час операції зупинилося серце
Лікарі Ковельського МТМО повернули до життя пацієнта з гострим інфарктом міокарда та кардіогенним шоком. Хворого успішно прооперували. Він почувається добре та уже виписаний додому.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

48-річний Олександр Сащук поступив на приймальне відділення у критичному стані з артеріальним тиском 60/40 мм.рт.ст. Його серце могло зупинитися будь-якої миті, тому лікарі прийняли рішення про екстрену реваскуляризацію на механічній підтримці кровообігу.

Коронарографія показала множинні ураження судин серця. Під час операції серце пацієнта зупинилося. Виникла фібриляція шлуночків, яка не відновлювалась шляхом багаторазових дефібриляцій та введенням антиаритмічних препаратів. Завдяки системі ECMO пацієнт знаходився у свідомості. Лікарі виконали перкутанне коронарне втручання. Після відновлення кровотоку в коронарних артеріях було відновлено й серцевий ритм шляхом багаторазових дефібриляцій.

Чотири дні життя пацієнта підтримувала система штучного кровообігу, яка виконувала функції серця. Після проведеного стентування судин стан хворого, лабораторні та гемодинамічні показники поліпшувалися з кожним днем.

На 5-ту добу було прийнято рішення про переведення пацієнта з відділення анестезіології та інтенсивної терапії у кардіохірургічний центр Ковельського МТМО, де він продовжив лікування. Нині Олександр Сащук почувається добре та щиро вдячний лікарям.

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Теги: операція, Ковель, МТМО, інфаркт
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