Тішить мережу коломийками про росіян: історія військового, який був солістом Волинського народного хору. ВІДЕО

Юрій Литвинюк став нацгвардійцем. Коломийки про росіян у його виконанні набрали мільйони переглядів та, як кажуть побратими, нині підтримують на позиціях бойовий дух.



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У драматичному театрі в Луцьку він співав востаннє ще до великої війни. В його репертуарі були найрізноманітніші пісні – від стрілецьких співів до оперних арій.



Колись Юрій Литвинюк закінчив військовий ліцей, але мрія співати на великій сцені визначила його долю. 29-річний тенор за мирного життя встиг стати лауреатом багатьох фестивалів.



«Співав стрілецькі пісні, а тепер служу у стрілецькій роті», – розповідає він.



У лютому Юрій пішов у військкомат, там його записали у резерв, а вже від вересня – він на військовій службі. Відтепер в його репертуарі не оперні арії. Відео, де чоловік разом із прикордонниками виконує коломийки про «мос**лів» – вони саме так і називаються – набрало більше трьох мільйонів переглядів у соцмережах. Такої популярності Юрій не очікував. Сам він сором’язливий, до цього мав лиш двох відданих шанувальниць – дружину та маленьку донечку Улянку.



«На службі часу для співів немає, але інколи пісня наче сама рветься назовні та й побратими часто просять заспівати. Зазвичай коломийки, ті що я записував, багато українських пісень просять, дехто «Чорні брови, карі очі» попросить, то чого я маю йому відмовити», – каже Юрій.



«Для перемоги потрібна не лише зброя, а й дух. А дух береться з нашої культури, з наших традицій», – кажуть побратими.



Нині Юрій мріє про одне – заспівати на честь нашої перемоги. Юрій вже знає, які самі пісні співатиме, а поки, каже, робить усе для того, аби концерт перемоги відбувся якнайшвидше.



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