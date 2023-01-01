Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО

Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО
Капітан Георгій Крушельницький з Ковеля повернувся з російського полон в Україну у рамках обміну 31 грудня. Тоді 140 українців зустріли Новий рік уже на рідній землі. Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРО, захисники з Бахмутського напрямку.

Про це розповіли у міськраді.

31 січня міський голова Ігор Чайка та секретар міської ради Оксана Багнова зустрілися з військовослужбовцем, капітаном Георгієм Крушельницьким, який сім місяців перебував у російському полоні.

У неволю Георгій потрапив у Донецькій області. До Ковеля чоловік приїхав нещодавно, пройшовши реабілітацію, яку продовжить у рідному місті.

Військовий розповів, що вдома його чекали дружина з донькою та батьки.

«Я писав листи, проте не був впевненим, що їх відправлять. Багато з них не потрапляли до своїх адресатів. Мій дружина отримала лише через два з половиною місяці, тому рідні знали, де я знаходжусь, – поділився Георгій Миколайович.
Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО

Ігор Чайка подякував захиснику України за сміливість та силу духу. Також запевнив, що міська влада завжди готова надати ковельчанину підтримку та допомогу.

«Радіємо Вашому звільненню та вдячні за мужність, стійкість та витримку!», – додав мер.
Був у полоні 7 місяців: у Ковелі зустріли капітана Георгія Крушельницького. ФОТО

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Теги: полонений, Крушельницький, Ковель
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