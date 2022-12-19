Волинянин у 2020 році поїхав жити на Луганщину і зник

Волинянин у 2020 році поїхав жити на Луганщину і зник
Співробітники Камінь-Каширського районного відділу поліції встановлюють місце перебування 62-річного Гребеніка Володимира Михайловича, жителя селища Любешів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Наприкінці 2020 року поїхав на проживання до селища Широкий Луганської області, згодом зник безвісти та зв’язок він не виходить.

Якщо вам відомо, де може перебувати чоловік, просять повідомити про це до поліції за номерами: 0966200788, 0675872545 або 102.

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Теги: розшук, Волинь, Луганська область, Гребенік
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