На Волині 11-місячна дитина захворіла на туберкульоз





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Нещодавно фахівцями Ковельського районного відділу разом з Турійським центром ПМСД за підтримки Любомльського ТМО здійснили епідеміологічне розслідування випадку захворювання на туберкульоз в 11-місячної дитини.



З метою проведення обстеження контактних осіб, провели флюорографію виїзним флюорографом Любомльського ТМО 22 контактним особам. Вивчили також вакцинальний статус контактних осіб щодо туберкульозу. Вручені інформаційні матеріали та проведена бесіда по профілактиці інфекційних захворювань.



Епідеміологи Ковельського районного відділу щиро вдячні керівникам Турійського центру ПМСД та Любомльського ТМО за оперативність та допомогу у локалізації вогнища туберкульозної інфекції.



Довідково. Туберкульоз — виліковне захворювання, успіх лікування залежить від вчасно розпочатого прийому ефективних медпрепаратів та дисципліни пацієнта у дотриманні всіх рекомендацій лікаря та регулярному прийомі ліків. Туберкульоз розвивається у приблизно 10% людей, інфікованих бактеріями туберкульозу. Особливо чутливі до туберкульозу люди з ослабленою імунною системою (через хронічні захворювання або прийом певних ліків) та маленькі діти, оскільки їх імунна система ще не сформована. Щоб захистити дитину від важких форм туберкульозу, використовують вакцину БЦЖ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі 11-місячна дитина захворіла на туберкульоз.Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».Нещодавно фахівцями Ковельського районного відділу разом з Турійським центром ПМСД за підтримки Любомльського ТМО здійснили епідеміологічне розслідування випадку захворювання на туберкульоз в 11-місячної дитини.З метою проведення обстеження контактних осіб, провели флюорографію виїзним флюорографом Любомльського ТМО 22 контактним особам. Вивчили також вакцинальний статус контактних осіб щодо туберкульозу. Вручені інформаційні матеріали та проведена бесіда по профілактиці інфекційних захворювань.Епідеміологи Ковельського районного відділу щиро вдячні керівникам Турійського центру ПМСД та Любомльського ТМО за оперативність та допомогу у локалізації вогнища туберкульозної інфекції.

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