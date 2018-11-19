Батькам загиблого Героя з Волині Валерія Мартинюка вручили посмертний орден сина
Сьогодні, 11:16
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено Валерія Валерійовича Мартинюка з Володимирської громади.
Про це повідомили у Володимирській міській раді.
Нагрудний знак та посвідчення, підписане Президентом України, вручив батькам загиблого військовослужбовця начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслан Яцій під час традиційної зустрічі міського голови з членами родин загиблих і померлих військовослужбовців у міській раді.
Старший солдат Валерій Мартинюк народився 7 лютого 1999 року у селі Ласків. Закінчив училище в Будятичах за гірничою спеціальністю і деякий час працював на одній з нововолинських шахт. У червні 2019 року підписав контракт на військову службу у ЗСУ, де обіймав посаду механіка-водія механізованого відділення. По закінченню контракту планував перейти до Державної служби надзвичайної ситуації, адже мріяв стати пожежником-рятувальником.
Загинув 17 травня в результаті ворожого обстрілу у Запорізькій області. Похований у рідному селі.
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Про це повідомили у Володимирській міській раді.
Нагрудний знак та посвідчення, підписане Президентом України, вручив батькам загиблого військовослужбовця начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслан Яцій під час традиційної зустрічі міського голови з членами родин загиблих і померлих військовослужбовців у міській раді.
Старший солдат Валерій Мартинюк народився 7 лютого 1999 року у селі Ласків. Закінчив училище в Будятичах за гірничою спеціальністю і деякий час працював на одній з нововолинських шахт. У червні 2019 року підписав контракт на військову службу у ЗСУ, де обіймав посаду механіка-водія механізованого відділення. По закінченню контракту планував перейти до Державної служби надзвичайної ситуації, адже мріяв стати пожежником-рятувальником.
Загинув 17 травня в результаті ворожого обстрілу у Запорізькій області. Похований у рідному селі.
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