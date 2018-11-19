Батькам загиблого Героя з Волині Валерія Мартинюка вручили посмертний орден сина

Валерія Валерійовича Мартинюка з Володимирської громади.



Про це



Нагрудний знак та посвідчення, підписане Президентом України, вручив батькам загиблого військовослужбовця начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслан Яцій під час традиційної зустрічі міського голови з членами родин загиблих і померлих військовослужбовців у міській раді.



Старший солдат Валерій Мартинюк народився 7 лютого 1999 року у селі Ласків. Закінчив училище в Будятичах за гірничою спеціальністю і деякий час працював на одній з нововолинських шахт. У червні 2019 року підписав контракт на військову службу у ЗСУ, де обіймав посаду механіка-водія механізованого відділення. По закінченню контракту планував перейти до Державної служби надзвичайної ситуації, адже мріяв стати пожежником-рятувальником.



Загинув 17 травня в результаті ворожого обстрілу у Запорізькій області. Похований у рідному селі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородженоз Володимирської громади.Про це повідомили у Володимирській міській раді.Нагрудний знак та посвідчення, підписане Президентом України, вручив батькам загиблого військовослужбовця начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкипід час традиційної зустрічі міського голови з членами родин загиблих і померлих військовослужбовців у міській раді.Старший солдат Валерій Мартинюк народився 7 лютого 1999 року у селі Ласків. Закінчив училище в Будятичах за гірничою спеціальністю і деякий час працював на одній з нововолинських шахт. У червні 2019 року підписав контракт на військову службу у ЗСУ, де обіймав посаду механіка-водія механізованого відділення. По закінченню контракту планував перейти до Державної служби надзвичайної ситуації, адже мріяв стати пожежником-рятувальником.Загинув 17 травня в результаті ворожого обстрілу у Запорізькій області. Похований у рідному селі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію