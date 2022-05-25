СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова

Арсена Авакова.



Про це розповів сам Аваков у коментарі



Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.



"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна рія - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав Аваков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВСПро це розповів сам Аваков у коментарі УП Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus."Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна рія - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав Аваков.

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