СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Сьогодні, 11:09
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова.
Про це розповів сам Аваков у коментарі УП.
Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.
"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна рія - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав Аваков.
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Про це розповів сам Аваков у коментарі УП.
Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.
"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна рія - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав Аваков.
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