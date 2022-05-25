СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова

СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова.

Про це розповів сам Аваков у коментарі УП.

Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна рія - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав Аваков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, ДБР, Аваков
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вдома у Коломойського проходить обшук
Сьогодні, 11:25
Батькам загиблого Героя з Волині Валерія Мартинюка вручили посмертний орден сина
Сьогодні, 11:16
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Сьогодні, 11:09
На Волині 11-місячна дитина захворіла на туберкульоз
Сьогодні, 11:05
Волинянин у 2020 році поїхав жити на Луганщину і зник
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова
25 травень, 2022, 13:28
Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України
02 квітень, 2022, 08:40
У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику
07 січень, 2021, 01:30
Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах
04 квітень, 2020, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія
Сьогодні, 11:32
 0
Вдома у Коломойського проходить обшук
Сьогодні, 11:25
 0
Батькам загиблого Героя з Волині Валерія Мартинюка вручили посмертний орден сина
Сьогодні, 11:16
 0
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині 11-місячна дитина захворіла на туберкульоз
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8