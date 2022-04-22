Вдома у Коломойського проходить обшук

Ігоря Коломойського у Дніпрі.



Про це повідомив співрозмовник



Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".



За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігархау Дніпрі.Про це повідомив співрозмовник Української правди в правоохоронних органахРозслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

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