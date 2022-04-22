Вдома у Коломойського проходить обшук
Сьогодні, 11:25
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.
Про це повідомив співрозмовник Української правди в правоохоронних органах
Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".
За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.
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Про це повідомив співрозмовник Української правди в правоохоронних органах
Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".
За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.
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