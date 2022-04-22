Вдома у Коломойського проходить обшук

Вдома у Коломойського проходить обшук
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Про це повідомив співрозмовник Української правди в правоохоронних органах

Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Вдома у Коломойського проходить обшук
Вдома у Коломойського проходить обшук

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Теги: Коломойський, обшук
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