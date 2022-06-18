В Україні внаслідок повномасштабної війни постраждали 1377 дітей

В Україні внаслідок повномасштабної війни постраждали 1377 дітей
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинули 459 дітей, ще 918 – отримали поранення.

Про це повідомила у середу, 1 лютого, повідомила в телеграмі пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Більше ніж 1 377 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 1 лютого 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 459. Зросла кількість поранених – понад 918», – ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 442,
у Харківській – 270,
у Київській – 123,
у Херсонській – 85,
у Запорізькій – 84,
у Миколаївській – 83,
у Чернігівській – 68,
у Луганській – 66,
у Дніпропетровській – 63.

У вівторок, 31 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

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Теги: діти, війна, загиблі
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