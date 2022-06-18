В Україні внаслідок повномасштабної війни постраждали 1377 дітей





Про це повідомила у середу, 1 лютого, повідомила в телеграмі



«Більше ніж 1 377 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 1 лютого 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 459. Зросла кількість поранених – понад 918», – ідеться в повідомленні.



Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей:



у Донецькій області – 442,

у Харківській – 270,

у Київській – 123,

у Херсонській – 85,

у Запорізькій – 84,

у Миколаївській – 83,

у Чернігівській – 68,

у Луганській – 66,

у Дніпропетровській – 63.



У вівторок, 31 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

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