В Україні внаслідок повномасштабної війни постраждали 1377 дітей
Сьогодні, 10:34
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинули 459 дітей, ще 918 – отримали поранення.
Про це повідомила у середу, 1 лютого, повідомила в телеграмі пресслужба Офісу генерального прокурора.
«Більше ніж 1 377 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 1 лютого 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 459. Зросла кількість поранених – понад 918», – ідеться в повідомленні.
Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей:
у Донецькій області – 442,
у Харківській – 270,
у Київській – 123,
у Херсонській – 85,
у Запорізькій – 84,
у Миколаївській – 83,
у Чернігівській – 68,
у Луганській – 66,
у Дніпропетровській – 63.
У вівторок, 31 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
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Про це повідомила у середу, 1 лютого, повідомила в телеграмі пресслужба Офісу генерального прокурора.
«Більше ніж 1 377 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 1 лютого 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 459. Зросла кількість поранених – понад 918», – ідеться в повідомленні.
Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей:
у Донецькій області – 442,
у Харківській – 270,
у Київській – 123,
у Херсонській – 85,
у Запорізькій – 84,
у Миколаївській – 83,
у Чернігівській – 68,
у Луганській – 66,
у Дніпропетровській – 63.
У вівторок, 31 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
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