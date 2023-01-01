В ЄС до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, – ЗМІ





Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає



«Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомив Йозвяк.



Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти деяких секторів економіки Росії, до 31 липня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця тижня в Європейському Союзі мають узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – десятий санкційний пакет проти РФ.Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода", передає УНН «Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомив Йозвяк.Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти деяких секторів економіки Росії, до 31 липня 2023 року.

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