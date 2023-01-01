В ЄС до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, – ЗМІ

В ЄС до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, – ЗМІ
До кінця тижня в Європейському Союзі мають узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – десятий санкційний пакет проти РФ.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

«Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну», – повідомив Йозвяк.

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти деяких секторів економіки Росії, до 31 липня 2023 року.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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