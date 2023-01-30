РФ планує отримати від Ірану ракети, проти яких ППО України безсила, – Повітряні сили

РФ планує отримати від Ірану ракети, проти яких ППО України безсила, – Повітряні сили
Залишається загроза отримання Росією іранських балістичних ракет, проти яких українська Протиповітряна оборона в нинішньому вигляді безсила.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Ігнат нагадав, що ППО України не може протидіяти балістичним ракетам ворога та зенітим ракетам, які летять по балістичній траєкторії. Він наголосив на важливості надання нашій країні систем Patriot PAC-3 та SAMP-T.

"Основна із загроз, яка висить у повітрі і ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не полишила своїх намірів отримувати від Ірану і безпілотники-камікадзе і, певним чином, ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar.

Це балістика, проти балістики ми не маємо сьогодні засобів. Розуміємо, що балістика у Росії є і у вигляді тих самих ракет "Кинжал". Це - фактично комплекс, але повітряного базування, який б’є по балістичній території. Так само ракети Х-22… і ракети С-300 С-400 - зенітні ракети, які б’ють по балістичній траєкторії.

Це - виклики та загрози, які сьогодні стоять. Можна знищувати їх (установки –ред.) і на позиціях, але і наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби. Такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T.

Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла і мусимо на неї реагувати", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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