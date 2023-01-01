Британські танки Challenger прибудуть в Україну ближче до літа, – міністр оборони

Бен Воллес заявив, що 14 танків Challenger 2, які Лондон зобов'язався передати Україні, прибудуть на передову «ближче до літа».



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Відповідаючи на питання в парламенті, коли танки будуть розгорнуті на полі бою, Воллес сказав: «Це буде ближче до літа або в травні — можливо, ближче до Великодня».



З міркувань безпеки міністр не став називати термінів навчання українських військ із застосування Challenger 2. Але уточнив, що спершу бійців навчатимуть управління окремими танками, а потім перейдуть до того, як вести бойові дії у строю.



Напередодні, 29 січня, українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Великої Британіїзаявив, що 14 танків Challenger 2, які Лондон зобов'язався передати Україні, прибудуть на передову «ближче до літа».Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.Відповідаючи на питання в парламенті, коли танки будуть розгорнуті на полі бою, Воллес сказав: «Це буде ближче до літа або в травні — можливо, ближче до Великодня».З міркувань безпеки міністр не став називати термінів навчання українських військ із застосування Challenger 2. Але уточнив, що спершу бійців навчатимуть управління окремими танками, а потім перейдуть до того, як вести бойові дії у строю.Напередодні, 29 січня, українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки.

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