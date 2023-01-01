Британські танки Challenger прибудуть в Україну ближче до літа, – міністр оборони

Британські танки Challenger прибудуть в Україну ближче до літа, – міністр оборони
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 14 танків Challenger 2, які Лондон зобов'язався передати Україні, прибудуть на передову «ближче до літа».

Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання в парламенті, коли танки будуть розгорнуті на полі бою, Воллес сказав: «Це буде ближче до літа або в травні — можливо, ближче до Великодня».

З міркувань безпеки міністр не став називати термінів навчання українських військ із застосування Challenger 2. Але уточнив, що спершу бійців навчатимуть управління окремими танками, а потім перейдуть до того, як вести бойові дії у строю.

Напередодні, 29 січня, українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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