Британські танки Challenger прибудуть в Україну ближче до літа, – міністр оборони
Сьогодні, 02:28
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 14 танків Challenger 2, які Лондон зобов'язався передати Україні, прибудуть на передову «ближче до літа».
Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на питання в парламенті, коли танки будуть розгорнуті на полі бою, Воллес сказав: «Це буде ближче до літа або в травні — можливо, ближче до Великодня».
З міркувань безпеки міністр не став називати термінів навчання українських військ із застосування Challenger 2. Але уточнив, що спершу бійців навчатимуть управління окремими танками, а потім перейдуть до того, як вести бойові дії у строю.
Напередодні, 29 січня, українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки.
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Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на питання в парламенті, коли танки будуть розгорнуті на полі бою, Воллес сказав: «Це буде ближче до літа або в травні — можливо, ближче до Великодня».
З міркувань безпеки міністр не став називати термінів навчання українських військ із застосування Challenger 2. Але уточнив, що спершу бійців навчатимуть управління окремими танками, а потім перейдуть до того, як вести бойові дії у строю.
Напередодні, 29 січня, українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки.
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