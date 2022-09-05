Оголошувати про завершення пандемії COVID-19 зарано, – ВООЗ
Сьогодні, 05:33
Всесвітня організація охорони здоров’я у понеділок виступила із заявою про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.
ВООЗ відмовилася визнати пандемію такою, що закінчилася: за нею, як і раніше, зберігається статус надзвичайної ситуації міжнародного значення, пише Радіо Свобода.
14-те засідання екстреного комітету ВООЗ з COVID-19 було присвячене триріччю пандемії: вона була оголошена глобальною загрозою 30 січня 2020 року.
На засіданні обговорювали, чи треба оголошувати про завершення пандемії, чи ні.
Вказавши на визначні успіхи у боротьбі із захворюванням, члени комітету все ж вирішили, що говорити про закінчення пандемії зарано. На це вплинув, зокрема, недавній спалах COVID-19 у Китаї, який стався незабаром після скасування країною більшості карантинних заходів.
Перші повідомлення про захворювання на нову вірусну інфекцію з’явилися в Китаї в грудні 2019 року. Вірус швидко поширився всіма країнами світу. За минулі три роки на COVID-19 захворіло понад 670 мільйонів людей, а 6,8 мільйона – померли. Вакцинацію зробили 5 мільярдів жителів Землі.
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ВООЗ відмовилася визнати пандемію такою, що закінчилася: за нею, як і раніше, зберігається статус надзвичайної ситуації міжнародного значення, пише Радіо Свобода.
14-те засідання екстреного комітету ВООЗ з COVID-19 було присвячене триріччю пандемії: вона була оголошена глобальною загрозою 30 січня 2020 року.
На засіданні обговорювали, чи треба оголошувати про завершення пандемії, чи ні.
Вказавши на визначні успіхи у боротьбі із захворюванням, члени комітету все ж вирішили, що говорити про закінчення пандемії зарано. На це вплинув, зокрема, недавній спалах COVID-19 у Китаї, який стався незабаром після скасування країною більшості карантинних заходів.
Перші повідомлення про захворювання на нову вірусну інфекцію з’явилися в Китаї в грудні 2019 року. Вірус швидко поширився всіма країнами світу. За минулі три роки на COVID-19 захворіло понад 670 мільйонів людей, а 6,8 мільйона – померли. Вакцинацію зробили 5 мільярдів жителів Землі.
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