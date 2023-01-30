Що робити, якщо людина має бронь, а їй вручили повістку, – пояснює командування ЗСУ





Пояснення дав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, пише



За його словами, військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, повинен завжди мати із собою документи, котрі це посвідчують. Якщо їх пред’явити, повістку вручати не повинні.



Також Роман Горбач розповів про план дій в разі вручення повістки людині, яка має бронь.



"Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ця повістка буде анульована", – розповів Роман Горбач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Збройних Силах України розповіли про те, що робити, якщо людина має бронь, а їй вручили повістку.Пояснення дав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник, пише Українська правда За його словами, військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, повинен завжди мати із собою документи, котрі це посвідчують. Якщо їх пред’явити, повістку вручати не повинні.Також Роман Горбач розповів про план дій в разі вручення повістки людині, яка має бронь."Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ця повістка буде анульована", – розповів Роман Горбач.

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