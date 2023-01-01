Під час благодійного ярмарку у луцькому ліцеї діти назбирали гроші на шини та тепловізор для військових

Під час благодійного ярмарку у луцькому ліцеї діти назбирали гроші на шини та тепловізор для військових
Школярі луцького ліцею № 21 від початку року організували вже другий ярмарок на підтримку Збройних сил України. За зібрані гроші купили шість шин та тепловізор для військових.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора Лариса Ніщенко.

Під час першого ярмарку діти зібрали 195 тисяч гривень, нині – 205 тисяч гривень.

Син і донька військовослужбовця Олександра Кравченка теж долучилися до благодійного ярмарку зі збору грошей для Збройних сил України. Їхній тато боронив Україну на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, нині приїхав у Луцьк, аби забрати передачу від учнів ліцею для бійців.

"Військові на передовій насамперед потребують транспорту для пересування вздовж лінії фронту. А це техніка 1984 року і ми її використовуємо з 2014 року. За рахунок наших дітей наш "Урал" буде літати", – говорить боєць.
Під час благодійного ярмарку у луцькому ліцеї діти назбирали гроші на шини та тепловізор для військових

Щоб підняти бойовий дух військовим, школярі написали на шинах побажання.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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