Курс валют у Луцьку 31 січня

Курс валют у Луцьку 31 січня
31 січня готівковий курс долара становить 40.22, продають його за 40.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 43.40, а продають за – 43.58.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,28.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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