Курс валют у Луцьку 31 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 43.40, а продають за – 43.58.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 січня готівковий курс долара становить 40.22, продають його за 40.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 43.40, а продають за – 43.58.Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9,28.

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