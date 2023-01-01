Захисники за добу ліквідували близько 850 окупантів
Сьогодні, 09:10
Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила 127 500 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,
танків – 3 201 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,
артилерійських систем – 2 197 (+1) од,
РСЗВ – 454 (+1) од,
засобів ППО – 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,
спеціальної техніки – 200 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,
танків – 3 201 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,
артилерійських систем – 2 197 (+1) од,
РСЗВ – 454 (+1) од,
засобів ППО – 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,
спеціальної техніки – 200 (+1) од.
Дані уточнюються.
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