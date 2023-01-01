Захисники за добу ліквідували близько 850 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,



танків – 3 201 (+0) од,



бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,



артилерійських систем – 2 197 (+1) од,



РСЗВ – 454 (+1) од,



засобів ППО – 221 (+0) од,



літаків – 293 (+0) од,



гелікоптерів – 284 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,



крилатих ракет – 796 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,



спеціальної техніки – 200 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила 127 500 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,танків – 3 201 (+0) од,бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,артилерійських систем – 2 197 (+1) од,РСЗВ – 454 (+1) од,засобів ППО – 221 (+0) од,літаків – 293 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,крилатих ракет – 796 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,спеціальної техніки – 200 (+1) од.Дані уточнюються.

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