За вихідні шахраї обдурили волинян на понад 400 тисяч гривень

За вихідні шахраї обдурили волинян на понад 400 тисяч гривень
Правоохоронці розслідують випадки шахрайств на понад 400 тисяч гривень. Стільки коштів позбулись цими вихідними двоє волинян, довірившись шахраям.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Днями жертвами аферистів стали 66-річний ковельчанин та 25-річний мешканець Володимирського району.

Про ці випадки повідомив на своїй офіційній сторінці начальник ГУНП в області Юрій Крошко.

До пенсіонера зателефонували й повідомили, що його дружина постраждала в аварії, їй, мовляв, необхідне лікування за кордоном. Вже за декілька хвилин біля дверей пенсіонера стояв невідомий, якому він без жодної перевірки, без дзвінка до дружини передав 223 тисячі гривень і 200 євро.

«Про результат цього випадку ви, напевно, здогадуєтесь: з дружиною виявилось усе гаразд, в ДТП вона не потрапляла, а грошима заволоділи шахраї. Звісно, поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом, прикладає максимум зусиль для встановлення осіб зловмисників та вже має деякі напрацювання. Але ж цього випадку могло і не бути, якби: 1. чоловік не повірив незнайомим людям з невідомого номера; 2. зателефонував дружині і переконався, що з нею все гаразд», - розповів Юрій Крошко.

Інший чоловік самостійно надіслав з терміналу невідомому кошти в сумі понад 240 тисяч гривень наперед за автомобіль, який мав придбати. Однак «продавець» відразу ж зник і перестав виходити на зв’язок.

«Навіщо було пересилати таку значну суму коштів наперед – зрозуміти важко. Чомусь і тут подіяла майже гіпнотична здатність таких зловмисників тримати людей «на гачку». Але ми завжди повторювали і знову наголошуємо: ніколи не надсилайте наперед своїх грошових коштів ні за які товари та послуги», - повідомив головний поліцейський.

"Пам’ятайте: більшості шахрайств можна уникнути завдяки власній пильності та увазі, тож бережіть себе", - наголошують у поліції.

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Теги: Волиняни, шахраї, гроші
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