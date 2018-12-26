За вихідні шахраї обдурили волинян на понад 400 тисяч гривень

Правоохоронці розслідують випадки шахрайств на понад 400 тисяч гривень. Стільки коштів позбулись цими вихідними двоє волинян, довірившись шахраям.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Днями жертвами аферистів стали 66-річний ковельчанин та 25-річний мешканець Володимирського району.Про ці випадки повідомив на своїй офіційній сторінці начальник ГУНП в областіДо пенсіонера зателефонували й повідомили, що його дружина постраждала в аварії, їй, мовляв, необхідне лікування за кордоном. Вже за декілька хвилин біля дверей пенсіонера стояв невідомий, якому він без жодної перевірки, без дзвінка до дружини передав 223 тисячі гривень і 200 євро.«Про результат цього випадку ви, напевно, здогадуєтесь: з дружиною виявилось усе гаразд, в ДТП вона не потрапляла, а грошима заволоділи шахраї. Звісно, поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом, прикладає максимум зусиль для встановлення осіб зловмисників та вже має деякі напрацювання. Але ж цього випадку могло і не бути, якби: 1. чоловік не повірив незнайомим людям з невідомого номера; 2. зателефонував дружині і переконався, що з нею все гаразд», - розповів Юрій Крошко.Інший чоловік самостійно надіслав з терміналу невідомому кошти в сумі понад 240 тисяч гривень наперед за автомобіль, який мав придбати. Однак «продавець» відразу ж зник і перестав виходити на зв’язок.«Навіщо було пересилати таку значну суму коштів наперед – зрозуміти важко. Чомусь і тут подіяла майже гіпнотична здатність таких зловмисників тримати людей «на гачку». Але ми завжди повторювали і знову наголошуємо: ніколи не надсилайте наперед своїх грошових коштів ні за які товари та послуги», - повідомив головний поліцейський."Пам’ятайте: більшості шахрайств можна уникнути завдяки власній пильності та увазі, тож бережіть себе", - наголошують у поліції.